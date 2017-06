Preveč faktografskega učenja na pamet, starši posegajo v delo učiteljev, pomembne so ocene, ne pa znanje ...

Mnogokrat starši preveč posegajo v delo učiteljev, hodijo v šolo lobirat za boljše ocene, ne verjamejo učiteljem, ne zaupajo šoli ... Učitelji pa si avtoritete, ki jim pritiče, ne upajo vzeti.

Dejstvo je, da si za svoje otroke želimo najboljšo šolo, zato ob koncu šolskega leta nocoj v rubriki 24UR Fokus opozarjamo, kaj bi moralo biti boljše oz. kje je slovenska osnovna šola v zadnjih letih delala napake, za katere strokovnjaki pravijo, da jih je treba čim prej odpraviti.

Faktografsko učenje, iskanje neznanja, naravnanost zgolj na ocene; celotna družba se peha zgolj za ocenami, znanje, ki naj bi stalo za temi ocenami, je drugotnega pomena. Starši namesto otrok – v tekmi za same petice – izdelujejo celo plakate, pripravljajo prezentacije in šola tako ni več odgovornost otroka, učenca.



To so le nekatere pomanjkljivosti, ki jih strokovnjaki zaznavajo na naši osnovni šoli. Kje so še druge težave in kje so rešitve, ki so – kot boste videli – zelo preproste, pa si poglejte nocoj v 24UR Fokus v oddaji 24UR ob 19. uri.