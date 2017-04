Tri leta brez prispevkov, a delavci še vedno verjamejo direktorju

Litostroj Jeklo, ki sodi med pet podjetij na svetu, ki so sposobna narediti največje turbine za elektrarne na svetu, je tik pred propadom. Po tistem, ko je prišla v javnost informacija, da delavcem podjetje že tri leta ni plačalo prispevkov, so končno sklicali zbor delavcev. Ugotovili so, da so tik pred propadom.

Do sredine leta naj bi 190 zaposlenih dobilo odpoved, hkrati pa jim direktor Miroslav Gnamuš obljublja nove zaposlitve v podjetjih, ki bodo najela prostore, stroje in delavce Litostroja Jeklo. Delavci mu verjamejo, da se bo to res zgodilo, da bodo dobili odpravnino, čeprav je prej tri leta obljubljal, da bo prispevke poravnal.

Ko je Gnamuš pred pred desetimi leti kupil podjetje, se je hkrati z menedžerskim prevzemom podjetja zavihtel na seznam 100 najbogatejših Slovencev. Takrat Gnamuša niso omenjali v tajkunskih zgodbah, čeprav je takratni premier Janez Janša napovedoval boj proti tajkunom. Gnamuš je bil v tistem času lastnik podjetja Gio letalstvo, ki je opravljalo vladne prevoze, torej za vlado Janeza Janše. Danes je podjetje že tretjič v prisilni poravnavi in čeprav je slaba banka odkupila dolgove in razlastninila Gnamuša, je ta ostal na položaju direktorja.