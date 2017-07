Pri predoru Ločica povoženi trije medvedji mladiči. Občina Vransko opozarja pred medvedko

Občina Vransko obvešča svoje občane, da je bila danes zjutraj Lovska družina Vransko obveščena o treh povoženih medvedjih mladičih na avtocesti med predorom Ločica in cestninsko postajo Vransko.

Obstaja precejšnja verjetnost, da se potencialno nevarna medvedka zadržuje na širšem območju občine Vransko, sporočajo z občine in zato po posvetu z lovci svetujejo previdnost. Odsvetovani so sprehodi v naravi, nabiranje gob in podobno.