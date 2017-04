Pridobivanje kreditov po novem zaostreno?

Kako bo to izgledalo v praksi, smo preverili kar sami, ko smo se postavili v vlogo prosilca za kredit. Marsikje smo bili presenečeni, kaj vse nam banka ob kreditu ponuja. A vsega, kar naj bi ščitilo potrošnika pred slabimi krediti, zaenkrat banke še ne upoštevajo.

Darja Tomše z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo opozarja, da bomo morali sami banki dati vse podatke o naših izdatkih, zato morajo biti resnični, da bomo kredit res lahko odplačevali. Specialistka za financiranje in osebni proračun Ana Vezovišek kljub temu bistvenih sprememb ne pričakuje, saj bi morale banke skrbni pregled naših financ opravljati že doslej.

Nekaj bank smo prosili, da nam pred kamero pojasnijo, kako bodo to počele, a se na to povabilo ni odzvala niti ena. Zato smo sami preverili - v vlogi prosilca za kredit. Ko smo pogledali posnetke s specialistko za financiranje, je bila včasih tudi že zgrožena, kaj vse so nam ponujali in opozorila, na kaj vse moramo biti pozorni.

Po novem bo pa banka morala vsakemu dovoliti 7-dnevni razmislek, potem ko mu bo ponudila pogodbo v podpis. Sprememba zakona tudi izrecno navaja, da ponujanje drugih produktov ob kreditu ni več dovoljeno kot pogoj za pridobitev kredita. Ta ponudba bo morala biti ločena od kredita. So pa nam ob našem obisku ob kreditu ponudili še dodatni račun, varčevanje, nezgodno zavarovanje.

Spremenjen zakon predvideva tudi novosti pri najemanju kreditov v tujih valutah. Večja opozorila na tveganje in prikaz gibanja valute za zadnjih deset let, a za tisoče Slovencev, ki ne vidijo izhoda iz svojega s švicarsko valuto obremenjenega kredita, prepozno.