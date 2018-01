Prihaja čas kurentov: do pripomočkov in opreme tudi na sejmih rabljene opreme

Kmalu bodo na plano znova prišli kurenti, čeprav jim - kot za zdaj kaže - po nižinah zime niti ne bo treba odganjati. V različnih krajih, kjer so doma kurenti, tako že tečejo mrzlične priprave. V teh koncih je namreč pust, kot pravijo, kar peti letni čas. Del priprav pa so tudi sejmi rabljene kurentove opreme. V Forminu so ga letos pripravili prvič.