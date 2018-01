Prihaja hladna fronta, ki bo prinesla novo snežno pošiljko, možna so razlivanja vodotokov

Danes bo oblačno. Dopoldne se bodo padavine na zahodu okrepile. Jugozahodni veter bo počasi slabel, ob morju bo začel pihati jugo. Razmeroma toplo bo. Popoldne bodo padavine postopno zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo počasi spuščala. Temperature bodo večinoma od -1 do 5 stopinj Celzija.

"Slovenijo bo popoldne prešla hladna fronta, ki bo prinesla sneg do nižin," je za 24ur.com povedal dežurni meteorolog na Arsu Andrej Velkavrh. "Snega po nižinah ne bo veliko, od dva do pet centimetrov, v višjih legah pa ga lahko zapade tudi do 20 centimetrov. Ponoči bodo padavine ponehale, najkasneje v jutranjih urah na severovzhodu," je dodal Velkavrh.

Tudi severovzhodni veter bo ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju 6 stopinj.

Arso ob tem opozarja, da bodo danes zvečer in v noči na torek narasle reke v južnem delu države, možna so tudi manjša razlivanja ob strugah nekaterih vodotokov. V torek in sredo se bo gladina vode na ojezerjenih poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa nekoliko zvišala, razširile pa se bodo tudi poplavljene površine na Ljubljanskem barju.

V gorah je velika nevarnost snežnih plazov, še opozarja Arso.

V torek bo sprva pretežno oblačno, ponekod po kotlinah lahko tudi megleno. Popoldne se bo od zahoda prehodno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 10 stopinj.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho, po nekaterih kotlinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik.

"Zvečer in v noči na četrtek bo prehodno deževalo, nad okoli 700 metrov bo najverjetneje tudi snežilo," je še dejal Andrej Velkavrh.

V četrtek bo dopoldne delno jasno, nato zmerno do pretežno oblačno.

"Takšne temperature niso za ta letni čas nič nenavadnega. Gre pač za tak tip zime," je povedal Velkavrh. "Bo pa malce čudno, če se bo takšna zima nadaljevala, a za takšne napovedi je še prezgodaj."

Kakšne obilnejše snežne pošiljke za zdaj ni na vidiku. (Foto: iStock)

Vremenski vpliv danes bo močno obremenilen

Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se ob jugozahodnih višinskih vetrovih iznad zahodnega Sredozemlja pomika proti Slovenijo in bo naše kraje predvidoma prešla popoldne.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, dež bo od zahoda zajel večino sosednjih pokrajin, popoldne se bo meja sneženja v sosednjih pokrajinah Avstrije spustila do nižin. Ob Jadranu bo pihal jugo, zvečer bo prehodno zapihala burja in hitro oslabela.

V torek zjutraj in dopoldne bodo padavine postopno ponehale tudi v notranjosti Hrvaške ter na Madžarskem. V krajih zahodno od nas se bo delno zjasnilo.

Vremenski vpliv bo v ponedeljek močno obremenilen, z vremenom povezane težave bo imelo veliko ljudi. Najpogosteje se bodo kazale kot slabo počutje, potrtost, razdražljivost, motnje zbranosti, hitreje se bo pojavila utrujenost, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje bo moteno. Priporočajo večjo previdnost in dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil.

