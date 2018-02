ANIMACIJA: Ponekod na Gorenjskem in Notranjskem tudi do 40 cm snega, možen bo snegolom

Danes je bilo povečini oblačno, predvsem v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije so se pojavljale občasno padavine, je poročala Agencije RS za okolje (Arso). Meja sneženja je bila med 800 in 1200 metri nad morjem. Pihal je okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo.

"Razmeroma toplo bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija," je za 24ur.com zjutraj pojasnila dežurna meteorologinja Veronika Hladnik.

Prihaja prava zima. (Foto: Thinkstock)

Ohladilo se bo: temperature nižje za okrog 13 stopinj Celzija, ponekod tudi do 40 centimetrov snega

"Jutri dopoldne pa nas bo prešla hladna fronta. Padavine se bodo okrepile in sredi dneva prešle v sneg," je razložila Hladnikova. Meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije od severa postopno spustila do nižin.

Sredi dneva in popoldne pričakujemo v notranjosti Slovenije močnejše sneženje. Po besedah Hladnikove bo največ snega sicer zapadlo v visokogorju, nad 1500 metri nadmorske višine - ponekod tudi meter snega, prestolnica lahko pričakuje med 15 in 20 centimetri, okoli 20 centimetrov Kranj, najmanj snega pa bo na vzhodu in severovzhodu države - okrog deset centimetrov.

Z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) so opozorili, da bi lahko ponekod na Gorenjskem in Notranjskem zapadlo celo do 40 centimetrov snega. Sneg bo moker in lahko povzroča težave predvsem v prometu. Povečala se bo nevarnost snežnih plazov, zaradi česar je Arso za danes za severozahod države izdal oranžno vremensko opozorilo.

Oranžno vremensko opozorilo pa zaradi obilnega sneženja jutri, od 12. ure naprej, velja za osrednjo, severozahodno, jugovzhodno, jugozahodno Slovenijo.

Zapihal bo tudi severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja, ki se bo v noči na soboto okrepila. Zjutraj bodo temperature od 0 do 6, popoldne pa okoli 0, le na Primorskem od 6 do 9 stopinj Celzija.

Kakšno pa bo vreme v vašem kraju?

V soboto bo sprva oblačno, padavine bodo čez dan postopno ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Proti večeru se bo od severozahoda začelo jasniti. Burja na Primorskem bo oslabela, še poroča Arso.

V nedeljo bo precej jasno, predvsem na Primorskem in Notranjskem občasno zmerno oblačno.

Občasno sneženje lahko sicer pričakujemo tudi v prihodnjem tednu.