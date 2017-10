Prihaja suh konec tedna in z njim nekaj sončnih žarkov

Agencija RS za okolje (Arso) je sporočila, da se Alpam bliža hladna vremenska fronta, ki bo jutri zjutraj prešla naše kraje. Na vzhodni polovici Slovenije sonce še vztraja, drugod pa je oblačno, na Primorskem tudi megleno. Temperature se bodo danes gibale med 16 in 21 stopinj Celzija.

Čez noč se bodo padavine na zahodu Slovenije okrepile in zajele vso državo. Napovedujejo temperature med 11 in 15 stopinj, topleje bo le na Primorskem. Padavine bodo čez dan postopoma ponehale.

V soboto se bomo prebudili v hladno jutro, preseneti nas lahko tudi slana. Tudi brez megle zjutraj in dopoldne ne bo šlo. Vseeno pa nas bo v soboto grelo sonce, napovedujejo na Arsu. Suho vreme z zmerno do pretežno oblačnostjo se bo nadaljevalo tudi v nedeljo. Obetamo si lahko vikend brez padavin.

Napoved za prihodnje dni.

Nekoliko daljša vremenska napoved in s tem manj zanesljiva pa pravi, da nas v prihajajočem tednu čaka večinoma suho vreme. V zahodni polovici države bo prisotnih več oblakov in za vikend se verjetnost padavin lahko poveča. Temperature bodo segale do 15 stopinj Celzija.

Več o vremenu za posamezni kraj ...