Prihajajo krajši dnevi in s tem tudi več nevarnosti za pešce

Starejši pešci so še posebej ogroženi. (Foto: Javna agencija RS za varnost prometa)

Posebej ogroženi so starejši pešci s slabšimi psihofizičnimi sposobnostmi. Z namenom opozoriti na njihovo varnost in varnost vseh drugih ranljivejših udeležencev v prometu se danes začenja nacionalna akcija Bodi viden – bodi previden, ki bo trajala do 15. oktobra. V času akcije bo potekal okrepljen nadzor policije in občinskih redarstev. Opozarjali in spremljali bodo pravilno ravnanje voznikov in pešcev v prometu. V 116 skupnostih po Sloveniji bodo potekale različne preventivno-vzgojne akcije, koordinirana terenska akcija z opozarjanjem pešcev in razdeljevanjem odsevnih trakov bo v sredo.

Vidnost pešcev v prometu. (Foto: Javna agencija RS za varnost prometa)

Odsevna telesa, svetlejša oblačila in uporaba prometnih površin namenjenih za hojo pešcev so pomembni za večjo vidnost in varnost pešcev, na kar z omenjeno akcijo želijo opozoriti na javni agenciji za varnost prometa.

Neupoštevanje in odvzem prednosti, nepravilnosti pešca pri prečkanju vozišča in neprilagojena, prehitra vožnja voznikov so glavni vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami za pešce. Največ nesreč se zgodi ravno v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši in vozne razmere zahtevnejše. Lansko leto so slovenske ceste terjale 22 življenj pešcev, 134 jih je bilo huje poškodovanih. Letos so številke nižje, kaže se trend izboljšanja. Vseeno pa je na slovenskih cestah umrlo že šest pešcev, od tega trije na avtocesti. 82 jih je bilo huje poškodovanih, 278 pa lažje.