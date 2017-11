Prihajajo snežinke, otvoritev smučarske sezone za vikend na dveh smučiščih

Visokogorska smučišča je že v začetku tedna izdatno pobelil sneg. Zaradi skoraj metra zapadlega snega so se na Kaninu odločili, da bodo nekaj smučarskih prog pripravili že do vikenda.

Proge zdaj pospešeno pripravljajo tudi na Voglu, kjer imajo skoraj pol metra snega. "Čeprav smo imeli načrtovana redna vzdrževana dela do 12. novembra, smo se zaradi višine snega še bolj zagnano lotili pripravljanja smučišča," so v sporočilu za javnost zapisali v SKI centru Vogel. Za jutri tako načrtujejo prvi zagon nihalke v novi sezoni - ta bo obratovala med 8.00 in 18. uro.

Kako bodo na Voglu obratovali naprej je sicer odvisno od vremenskih razmer. Uradna otvoritev smučarskega centra bo med 15. in 17. decembrom.

Smuka bo na Voglu možna tudi za vikend, poleg nihalke pa je med 9.00 in 16. uro predvideno še obratovanje spodnjega dela smučišča (proge Storeč, Brunarica, Orlove glave in otroški park).

Ta vikend bodo veljale nekoliko nižje cene za odrasle, mlade in seniorje (20 evrov), otroci do 15. leta pa bodo smučali brezplačno. Za najmlajše pripravljajo tudi animacijo na smučišču, v bližnji restavraciji pa bodo prejeli brezplačni topel napitek in sladico.

Poleti 2017 kar 13 odstotkov več obiskovalcev

Zaradi morebitnega snega, ki bi nas lahko presenetil še pred 15. novembrom, ko se v Sloveniji začenja obdobje obvezne zimske opreme na naših vozilih, policisti opozarjajo, da morajo vozila imeti primerno opremo tudi prej, če so seveda na cestah zimske razmere.

Je bilo pa leto 2017 za Vogel zelo uspešno. Kljub izredno slabi zimski sezoni v začetku leta so namreč še vedno prepeljali skupno 221.000 potnikov, kar je tri odstotke več kot lani. Uspešna je bila tudi poletna sezona - število obiskovalcev se je povečalo za kar 13 odstotkov, še sporočajo z Vogla.

Ohladitev in sneg tik pred vrati

Tudi vreme bo ta vikend v višjeležečih krajih ravno pravšnje za prvo smuko. V soboto bo tako na Kaninu kot Voglu delno jasno. Tudi v nedeljo bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo nato nekoliko pooblačilo, poroča Agencija RS za okolje (Arso).

Drugod po Sloveniji bo danes in jutri oblačno, danes bo občasno ponekod še rosilo ali rahlo deževalo.

V noči na ponedeljek bo hladna fronta hitro prešla Slovenijo, padavine se bodo prehodno okrepile in zajele vso Slovenijo. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo do jutra spustila do okoli 500 metrov nadmorske višine. V ponedeljek zjutraj ali dopoldne bodo padavine ponehale, najpozneje v južni Sloveniji. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja.

Vremensko napoved za vaš kraj lahko preverite tukaj.