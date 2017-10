Prihodnje leto največja sindikata pri nas v združeni sindikat

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije (KSS) Pergam, največji sindikalni organizaciji v državi, sta danes uradno napovedali, da se bosta združili. Združitveni kongres naj bi se odvil v začetku prihodnjega leta, ko bo znano novo ime in vodstvo združenega sindikata, sta danes napovedala predsednica ZSSS Lidija Jerkič in predsednik KKS Pergam Jakob Počivavšek.

"Prihaja čas, ko tudi v Sloveniji dozoreva spoznanje, da je prevelika razdrobljenost sindikatov slabost ter da za to, da za svoje člane dosežemo več, potrebujemo močnejše in združene sindikate, ter da je treba združevanje naših strokovnih moči in akcijske moči," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Jerkičeva.

V svetu in Evropi v zadnjih petih letih prihaja do združevanja sindikatov, ki so skupaj močnejši. To je tudi moto procesa združevanja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, ki imata danes približno 160.000 oz. 20.000 članov.

Kako bo ime novi organizaciji, še ni znano, verjetno bo šlo ime v smeri obeh blagovnih znamk, torej ZSSS - Pergam. Počivavšek je k združevanju povabil tudi ostale številne zveze sindikatov in sindikate po državi. "Ko nas bo več, pa bo verjetno smiselno poiskati ime, ki bo zastopalo vse," je menila Jerkičeva.

Združevanje, katerega ideja zori približno leto in pol, sta minuli teden potrdili predsedstvi obeh organizacij. Podpisu memoranduma o združevanju bo sledilo usklajevanje postopkov združevanja in oblikovanje skupnega statuta. Postopki bodo končani do konca leta, ko bo znano tudi, kdo se bo potegoval za vodenje skupnega sindikata.

Lidija Jerkič, nova predsednica ZSSS. (Foto: Aljoša Kravanja)

ZSSS s 36 zaposlenimi in KSS Pergam s sedmimi, ki se financirata izključno iz članarin, bosta skupaj zastopali vse sektorje, tako zasebni kot javni sektor in storitvene dejavnosti, ter vrsto kolektivnih pogodb, ki veljajo za veliko večino zaposlenih v Sloveniji.

Počivavšek je dejal, da bo sta centralni skupaj močnejši v pogajanjih o novem plačnem modelu, delovnem času, vlaganju v zaposlene, pri organiziranju prekarnih delavcev in naporih za večjo pokritost zaposlenih s kolektivnimi pogodbami. Lahko se bosta posvetili rudi področju sodelovanja delavcev pri upravljanju.

V prihodnosti bo po mnenju Jerkičeva v ospredje prišlo tudi vprašanje financiranja. A to je bolj vprašanje financiranja socialnega dialoga, ki v Sloveniji ni enakopraven. Na tem področju bo treba najti neke rešitve, ki so po državah različne, a to v tem trenutku ni njihovo prednostno vprašanje, je povzela.