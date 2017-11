Primer Farmacevtka dokončno 'padel v vodo'

Po tem, ko so izbrisali vse telefonske prisluhe, izločili obremenilne dokaze zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića in je preiskovalna sodnica izločila tudi obremenilne izjave farmacevtke, je 16. oktobra senat Okrožnega sodišča v Ljubljani v zadevi Farmacevtka zavrnil še zahtevo specializiranega državnega tožilstva za preiskavo.

Zoran Janković (Foto: Miro Majcen)

To je že enajsta zaporedna sodba v korist Jankovića. Primer je torej dokončno ovržen. "Po ugotovitvi senata podatki v spisu ne utemeljujejo suma, da je Zoran Janković storil očitano kaznivo dejanje," so zapisali na njegovi spletni strani, kjer so tudi objavili novico o odločbi.

Spomnimo tudi, da je Janković vložil ovadbo proti tožilki na specializiranem državnem tožilstvu Blanki Žgajnar in pooblaščencu za posredovanje informacij javnega značaja na tožilstvu Aleksandru Lenardu. Očita jima kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov.

Farmacevtka pa je ovadila kriminalista, ki sta jo zaslišala. Zdi se ji namreč sporno, da sta jo kriminalista obiskala na domu in jo pospremila na zaslišanje, kjer se je morala odločiti, ali bo pričala proti Jankoviću ali pa se bo tudi sama znašla v postopku.

Kaj so očitali Jankoviću?

V zadevi Farmacevtka so Jankovića bremenili prejemanja podkupnin v povezavi s posli ljubljanskega komunalnega podjetja in pogojevanja službe farmacevtke v zameno za spolne usluge. Janković je vztrajal, da ni storil nobenega kaznivega dejanja.

Ljubljanskemu županu so kriminalisti prisluškovali od 18. aprila 2014 do 18. oktobra 2014. Zaradi sumov, da naj bi od farmacevtke zahteval spolne usluge v zameno za redno zaposlitev v ljubljanskem Javnem zavodu Lekarna Ljubljana, so kriminalisti nato 17. decembra 2015 na Mestni občini Ljubljana in v prostorih Lekarne Ljubljana izvedli hišni preiskavi.

Policija je zaradi suma kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje 15. septembra lani specializiranemu tožilstvu podala kazensko ovadbo, državna tožilka pa je zahtevo za preiskavo zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine podala 21. marca letos.

Jankovićev zagovornik je nato 25. maja letos vložil predlog za izločitev dokazov, v katerem je zapisal, da se je rok, v katerem bi moralo tožilstvo začeti kazenski pregon, iztekel oktobra 2016. Jankovićevi odvetniki so nato dosegli, da so izločili vse bremenilne dokaze.