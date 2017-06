Primer Kemis: še vsak povprečni gostinec je pod večjim nadzorom

Vsak povprečni gostinec je bil deležen 10-krat večjega nadzora, kot ga je bil Kemis, pravi okoljski aktivist Macerl in se sprašuje, zakaj so nekaterim v naši državi dovoljeni odpustki. Medtem ko ljudi na Vrhniki vse od požara razjeda, kakšne bodo posledice gorenja rakotovornih snovi na njihovem zdravju, zdravju otrok, pa v zemlji in vodah, direktor Kemisa ne govori o ekološki katastrofi, pač pa le o poslovni.