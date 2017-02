Primer teran: tajni dokument naj bi dokazoval, da Evropska komisija deluje netrasparentno in nezakonito

Čeprav je Evropska komisija Hrvaško pozvala, naj teran, trenutno še pod slovensko zaščito, takoj umakne s polic po trgovinah, pa ta ista komisija Hrvatom omogoča, da bodo teran že poleti lahko prodajali kot svoje vino. Sprenevedanje in manipulacija, so ogorčeni kraški vinarji. V roke so pridobili tajni dokument, ki naj bi dokazoval, da komisija v primeru terana deluje netrasparentno in nezakonito.