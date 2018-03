Na primorski avtocesti vozni pas proti Ljubljani odprt, za sanacijo porabili dve toni absorbenta

Včeraj okoli 15. ure je v predoru med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani prišlo do razlitja nafte. Posledično se je zaradi mastnega cestišča tam zgodila še prometna nesreča - nalet treh vozil, pri čemer pa k sreči ni bil nihče poškodovan.

Kmalu zatem so zaprli primorsko avtocesto na tem odseku in je še po odstranjenih posledicah nesreče ostala zaprta zaradi odstranjevanja naftnega madeža. Po podatkih Prometnoinformacijskega centra so jo znova odprli ob 5. uri zjutraj, torej več kot 13 ur pozneje. Dolgo časa je bil zaprt vozni pas proti Ljubljani, ki pa je ponovno odprt.

Zakaj je sanacija potekačla toliko časa in kakšne količine nafte so bile razlite, smo povprašali na Darsu, kjer so nam pojasnili, da količina razlite nafte sicer ni bila velika, pač pa je bila težava v tem, da je bilo cestišče mokro, zato so jo vozniki razvozili po vsem predoru. Tanek sloj nafte je iztekal cisterni enega od tovornjakov, ki so peljali skozi predor.

Delavci Darsa so za sanacijo madeža porabili dve toni absorbenta, ki bi mu sicer, če bi bile temperature ugodnejše, primešali določeno snov, a ker bi jo bilo potem treba sprati z vodo, bi to na cestišču lahko povzročilo poledico, so še dodali.