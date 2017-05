Pripravite se na obilo sonca in skoraj poletne temperature

"V novem tednu bo precej sonca, v notranjosti bo možna le kakšna popoldanska ploha ali nevihta," so v nedeljo tvitnili vremenoslovci in nam polepšali vstop v nov delovni teden.

Kot napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso), so danes najvišje dnevne temperature segale od 22 do 26 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno zjasnilo, le na severovzhodu države bo ostalo bolj oblačno, sprva tudi s kakšno kapljo dežja.

V torek bo povečini sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija.

Ta teden nas bo spremljalo obilo sonca, lepe dni bodo skalile le popoldanske plohe in nevihte. (Foto: iStock)

V sredo bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh ali neviht, ki se bodo predvsem v vzhodni Sloveniji lahko zavlekle v noč na četrtek.

V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Tu in tam ni izključena kakšna kaplja dežja ali manjša ploha.

V petek bo na zahodu že precej sončno, v vzhodni polovici Slovenije pa bo več oblakov in tudi kakšna kaplja dežja.

Od sobote do torka kaže na ustaljeno, večinoma sončno vreme s temperaturami med 22 in 26 stopinj Celzija. V sredo se bo možnost neviht spet povečala, še napovedujejo vremenoslovci.

Kakšno bo vreme v vašem kraju, si lahko pogledate tukaj.