ANIMACIJA: Sneženje je zajelo večji del države. Preverite, kdaj bo nehalo snežiti

Sneženje je zajelo večji del države. Do jutri zjutraj naj bi zapadlo do 15 centimetrov svežega snega, nekje lahko tudi manj ali celo več. Sneg se marsikje oprijema cestišča. Razmere na cestah so zimske, zato prilagodite vožnjo in vozite previdno.

Vozilo pred vožnjo temeljito očistite. (Foto: Aljoša Kravanja)

Na Primorskem bo težave povzročala tudi burja

Kot napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso), bo na Primorskem začela pihati šibka burja, ki se bo popoldne krepila, ponekod pa bo veter gradil snežne zamete. Današnje najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2 stopinji Celzija, na Primorskem okoli 4 stopinje Celzija.

Zaradi novozapadlega snega je Arso za Slovenijo razglasil rumeno opozorilo, za jugozahod države pa poleg snega še opozorilo pred močnejšim vetrom, ki lahko doseže hitrost do 100 kilometrov na uro.

Sneženje bo povsod ponehalo v torek. (Foto: Ivo Šenveter)

V torek bo sneženje ponehalo

Tudi v torek bo oblačno, predvsem na jugu in vzhodu države bo občasno še rahlo snežilo. Do torka zjutraj naj bi v večjem delu Slovenije zapadlo od 5 do 15 cenitmetrov svežega snega, so zapisali na Arso.

Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem v torek zjutraj zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju do 3, najvišje dnevne od -4 do 2, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija.

Svež sneg je pobelil Maribor. Razmere na cesti so slabe, zato vozite previdno. (Foto: Ivo Šenveter)

Razmere v gorah

Po podatkih Arsa je nevarnost snežnih plazov v gorah nad nadmorsko višino okoli 1000 m zmerna, 2. stopnje, nižje pa večinoma majhna, 1. stopnje po evropski petstopenjski lestvici. Predvsem so nevarna strma pobočja ter območja z napihanim snegom, kjer lahko predvsem ob večji obremenitvi sprožite snežni plaz. Spontano proženje je malo verjetno, ob morebitnem sončnem vremenu se lahko predvsem na južnih strmih pobočjih sproži kakšen plaz ali zruši opast.

Od srede do petka bodo jutra zelo mrzla

Nato pa nas v sredo in četrtek čaka sonce. Vreme bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Jutra bodo zelo mrzla. Nad našo državo se bodo zadrževale polarne zračne mase, ki bodo poskrbele, da bodo v sredo, četrtek in v petek zjutraj temperature krepko pod lediščem. Najhladnejše bo četrtkovo jutro, ko se bodo temperature v osrednji Sloveniji in na Štejerskem spustile celo do -8 stopinj Celzija, v alpskih dolinah pa celo do -10 stopinj Celzija.

V petek bo večinoma sončno, po nekaterih kotlinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. V petek naj bi bile jutranje temperature okoli -5 stopinj Celzija. Ob koncu tedna bo precej oblačno in nekoliko topleje, v nedeljo je možen tudi rahel dež. Prvo polovico prihodnjega tedna bo znova precej jasno, po kotlinah se bo dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost.