Prireditev Pot ob žici s tekom trojk dosegla vrhunec, pohodniki bodo ob 12. uri Ljubljano obdali z živim obročem

Pohodniki so izbrali med tri- in 35-kilometrsko razdaljo. (Foto: bralka Anja)

Na 61. pohodu po Poti ob žici, ki vsako leto privabi več kot 30.000 ljudi, je danes na sporedu osrednji dogodek. Na tej športno-rekreativni prireditvi so na vrsto prišli ljubitelji pohodništva in pa tekači v trojkah.

Danes so se ob 9. uri poleg pohoda, na katerem so udeleženci izbrali med trikilometrsko in 35-kilometrsko razdaljo, začeli tudi teki trojk, kjer je za nastop prijavljenih več kot 2000 ekip. Te se pomerjajo na 12,5 ali 29 km v članski in veteranski kategoriji ter na 3000 metrov za osnovne in srednje šole. Startno mesto teka trojk je pred Magistratom, vse prireditve pa se bodo končale na Kongresnem trgu, medtem ko je servisni del na Trgu republike, saj je Kongresni trg že postal premajhen za tako veliko prireditev.

Za letos so prireditelji pripravili še novost, na pobudo Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ljubljana bo v soboto natanko ob 12. uri ob 75-letnici postavitve žice posebna akcija Objemimo Ljubljano, ko se bodo v znak prijateljstva, sodelovanja in ljubezni do mesta vsi udeleženci pohoda ob pisku sirene prijeli za roke in z živim obročem obdali Ljubljano.

Pohod po Poti ob žici, ki je brezplačen, sicer vsako leto poteka v četrtek, petek in soboto pred 9. majem, ko v Ljubljani praznujejo mestni praznik, Evropa pa obeležuje konec druge svetovne vojne. Pohod poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli Ljubljane, kjer je med 2. svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev.

Na 35-kilometrski razdalji je osem kontrolnih točk. (Foto: bralka Anja)

Letos so se v četrtek pohoda udeležili praktično vsi ljubljanski vrtci ter tudi iz drugih krajev Slovenije, v petek pa šolarji in dijaki, zbralo se jih je 14.439. Danes med 10.30 in 11.30 pa bo na Kongresnem trgu nastopil tudi Partizanski pevski zbor, sledil bo pozdrav ljubljanskega župana Zorana Jankovića ter razglasitev absolutnih zmagovalcev kultne prireditve teka trojk, po 12. uri pa bo zbrane zabavala še Alya.