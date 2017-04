Prišel je konec težavam vraslega nohta

Na žalost današnji modni trendi, ki s seboj pogosto prinašajo neudobno obutev, nikakor niso prijatelji stopal. Če k temu dodate še dejstvo, da oseba v povprečju v istih čevljih preživi večino svojega dneva, je normalno, da bo to pustilo svoje posledice. Na žalost pa se to najpogosteje manifestira skozi težavo vraslega nohta, ki nikakor ni rezervirana le za ženski spol temveč enako prizadene tudi moške.

Neuspešne metode, ki niso nudile trajne rešitve

Nedvomno je, da se je vsaka druga oseba vsaj enkrat v življenju srečala s to težavo. Manjši del ljudi, srečneži, jo uspejo uspešno odpraviti, toda večina pogosto vodi s tem pojavom dolgotrajno in neuspešno bitko. Do zdaj so se znane metode zdravljenja vraslega nohta pokazale za zelo agresivne in ne dovolj uspešne, okrevanje pa je pogosto dolgotrajno in boleče. Ena izmed največjih težav vraslega nohta je ta, da zadeva kaj hitro postane kronična in pripelje do infekcije, natečenosti in rdečice. To pogosto pomeni nošenje druge obutve in s tem spremembo stila oblačenja, česar si nikakor ne želimo.

Revolucionarna naprava za vrasle nohte – Onycho correct

Na srečo in radost vseh oseb, ki se neuspešno borijo s težavo vraslega nohta, se je na tržišču nedavno pojavila naprava Onycho correct, ki, zahvaljujoč dobri mehaniki, hitro in učinkovito odpravlja težavo z osvobajanjem nohta iz nohtnega kanala in preprečevanjem njegovega nadaljnjega vraščanja v tkivo. Na ta način se omogoča normalna rast nohta in preprečuje infekcija ter ostale komplikacije, ki jih prinaša ta težava.

Lastnica centra za nego telesa: „Ta naprava je prinesla revolucijo pri odpravi te težave!“

Da gre za metodo, ki je v popolnosti spremenila način tretiranja in zdravljenje vraslega nohta, je potrdila Maja Brozovič, lastnica centra za nego telesa.

„Kot dolgoletno lastnico centra za nego telesa, me je kontaktiralo več sto moških in žensk za pomoč pri odpravi težave vraslega nohta. Izkušnje govorijo, da ne obstaja zlato pravilo, kako se izogniti tej težavi, saj ne glede na to kakšno obutev nosite, se boste v nekem trenutku zagotovo soočili s to težavo. Obisk pri zdravniku in agresivne metode, ki jih le-ti uporabljajo, ni nekaj, kar bi si kdorkoli od nas želel. Zato sem svojo profesionalno kariero posvetila ravno negi in higieni stopal. Obiskala sem različna izobraževanja za uporabo številnih metod. Dobesedno sem preizkušala izdelek za izdelkom, da bi naletela na tistega, ki bi pomagal mojim strankam, ki se borijo s to težavo, a na žalost zelo neuspešno. Vse metode, ki se trenutno uporabljajo, predstavljajo kratkotrajno rešitev, postopek zdravljenja pa je dolgotrajen in boleč. Na priporočilo kolegice iz Nemčije, s katero sem v kontaktu, sem poskusila Onycho correct napravo. Iskreno, bila sem zelo skeptična in nisem verjela, da lahko ena napravica reši to težavo. Moram priznati, da nisem bila nikoli prej tako vesela, da sem v zmoti. Naprava je enostavno postala absolutni hit in rešitev za vse tiste, ki se neuspešno borijo z vraslimi nohti. Takoj sem jo začela uporabljati v sklopu svojih tretmajev in moram priznati, da so se moje stranke dobesedno preporodile. Zato lahko za ta izdelek rečemo, da pomeni revolucijo pri reševanju težav vraslega nohta. Poglejte video:

Naročnik oglasa je United Labs LTD.