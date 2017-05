Pristni okusi avtohtonih sort zelenjave na vašem krožniku

Sodelovanje s Sparom pridelovalcem zagotavlja 100-odstoten odkup, vam pa pristen domač okus, kot se ga spomnimo z babičinega vrta. Ravno te dni v vaš najbližji Spar prihajajo edinstvene ledenke avtohtonih sort, kmalu pa tudi slovenski krompir kifeljčar kresnik in še veliko druge okusne sezonske zelenjave.

Avtohtone sorte zelenjave kot nov korak v lokalni ponudbi

Spar Slovenija je marca pripravil pester izbor semen avtohtonih in udomačenih sort vrtnin SPAR Kot nekoč, nato pa tudi izbrane sadike avtohtonih sort, ki ste jih lahko kupili v marcu in aprilu. Od maja dalje na police vašega najbližjega Spara prihaja dnevno sveža zelenjava slovenskih avtohtonih in udomačenih sort. Spar Slovenija pridelovalcem, ki so posejali avtohtone sorte zelenjave, jamči odkup vsega pridelka.

100-odstoten odkup zagotavlja varnost in načrte

Tako kot pravi Gustav Podlesek, gospodar kmetije Podlesek, so s tovrstnim partnerstvom svoj odnos s Sparom Slovenija še utrdili. Priključitev projektu se mu zdi zelo pomembna, saj avtohtone sorte niso zgolj naš neprecenljivi zaklad, ampak tudi naša prihodnost. Kmetija Podlesek je svojevrstna pri pridelavi solate, za SPAR Kot nekoč pa so na približno treh hektarjih posadili solato bistra. Na kmetiji ocenjujejo, da je bodo pridelali več kot 25 ton.

Enakega mnenja je tudi Robert Kadivec s kmetije Kadivec, ki je kot partner Kmetijske zadruge Dobrunje za Spar posadil avtohtono solato leda in pravi, da 100-odstoten odkup družini pomeni preživetje in seveda tržno moč, za piko na i pa še nagrado za trdo delo.

Od maja naprej lahko v Sparu izbirate med slavno ljubljansko ledenko in nič manj slavno trnovsko ledenko ter neprekosljivo solato ledo in solato bistro. Kmalu pa bodo na voljo tudi krompir kifeljčar kresnik, več sort paradižnika in paprike, ljubljansko zelje, stročji fižol ptujski maslenec in še veliko druge okusne sezonske zelenjave avtohtonih sort SPAR Kot nekoč.

Pridelano s skrbjo in ljubeznijo

Pridelava avtohtonih sort vrtnin za SPAR Kot nekoč poteka ročno. Kakovost pridelka zagotavljajo pridelovalci s svojo skrbjo, znanjem in tudi zavedanjem, da s tem pomagajo ohranjati našo dragoceno dediščino. Vrh tega pa imajo avtohtone sorte v primerjavi z novejšimi številne prednosti. Gustav Podlesek opozarja, da se jih lažje pridela: »Nove sorte so zahtevnejše in potrebujejo več škropljenja, stare pa ne potrebujejo toliko pesticidov, herbicidov in gnojil, ker so odlično prilagojene našim pridelovalnim razmeram.«

Leda in ljubljanska ledenka, ki bi jo skoraj za vedno izgubili

Ena naših najbolj znanih in priljubljenih sort solate je ljubljanska ledenka. Toda konec devetdesetih let prejšnjega stoletja na trgu semena ljubljanske ledenke ni bilo več mogoče kupiti. Po večletnem delu so jo na Kmetijskem inštitutu Slovenije obudili s pomočjo vzorcev, ki so shranjeni v Slovenski rastlinski genski banki. Zelo podobna ji je solata leda, ki je pravzaprav njena izboljšana različica in gre v cvet nekoliko kasneje kot ljubljanska ledenka.

Vrnitev v dobre stare čase

Vsem romantičnim in nostalgičnim dušam je v najbližjem Sparu na voljo tudi slavna trnovska ledenka, ki je znana predvsem po tem, da so jo Ljubljančanom v cizah dostavljale slavne trnovske solatarce. Po okusnosti in svežini ji je blizu solata bistra, ki so jo naši predniki razvili na Kozjanskem. Bistra ima veliko, čvrsto, ploščato okroglo glavo bledo zelene barve. Pravijo, da velika skleda bistre ne prebudi le telesa, ampak osveži tudi misli.

