Pristojni bodo javnosti predstavili končno poročilo po požaru v Kemisu

Predstavniki medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis bodo danes ob 11. uri predstavili zaključno poročilo, ki bo vključevalo tudi predloge oziroma napotke pristojnim institucijam za naprej, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Poročilo po navedbah Ukoma vsebuje tudi pregled aktivnosti in rezultate opravljenih analiz agencije za okolje (Arso), uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Na novinarski konferenci bodo poročilo predstavili poveljnik štaba civilne zaščite Srečko Šestan, generalni direktor Arsa Joško Knez, direktor NIJZ Ivan Eržen in namestnik generalnega direktorja urada za varno hrano Jernej Drofenik.

V vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis je zagorelo 15. maja. (Foto: Damjan Žibert)

Delovno skupino je po slabi koordinaciji različnih pristojnih služb in pomanjkljivih informacij za lokalne prebivalce imenovala vlada, vodi pa jo Šestan. S skupino so uvedli enotno vodenje aktivnosti, priprave načrta vzorčenja in izvedbe analiz, informiranja javnosti in priprave dolgoročnega programa spremljanja vpliva onesnaževal na zdravje, skrbela pa je tudi za usklajeno delovanje različnih pristojnih organov.

V vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis je zagorelo 15. maja letos. Na dan požara so v Kemisu skladiščili 1402 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Od vseh nevarnih odpadkov je dobrih 456 ton zgorelo oz. jih je ogenj oplazil, požar pa je onesnažil tudi bližnji potok Tojnica.