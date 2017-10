Privoščite udobje svojim očem s kontaktnimi lečami

Marjan Irman dr.med. je specialist za očesne bolezni in motnje vida ter očesni kirurg. Kot instruktor predpisovanja kontaktnih leč je strokovnjak tudi na področju korekcije vida s kontaktnimi lečami.

Kateri so znaki, da je z našim vidom nekaj narobe in bi se morali odločiti za pregled vida?

Prvi znak je zagotovo slabovidnost. Če na daljavo ne prepoznamo znanca, če je naš vid meglen, morda nas lahko ob uporabi računalnika tudi boli glava.

Kdo lahko opravi tak pregled in kje?

Ta pregled lahko opravi specialist za očesne bolezni, zdravnik oftalmolog v svoji ambulanti, lahko pa se tudi odpravite k okulistu ali optiku.

Kako se kontaktne leče med seboj razlikujejo?

Razlikujejo se po konsistenci: mehke, poltrde in trde leče. V največjem odstotku se odločimo za mehke leče, ki se popolnoma prilagodijo površini očesa, poltrde se ne prilagodijo površini in pri njihovi uporabi traja nekaj časa, da se oko prilagodi čeprav še vedno velja pravilo, da morajo biti kontaktne leče seveda udobne za nošenje.

Katere so prednosti in slabosti nošenja kontaktnih leč?

Kontaktne leče so zelo primeren način za korekcijo našega vida saj na zunaj namreč niso vidne in z njihovo uporabo nimamo omejitev glede ostrine vida, omejitev vidnega polja, z njimi lahko vršimo hitre gibe, kar z očali ni mogoče. So tudi zelo varen pripomoček, seveda pod pogojem, da se upoštevajo navodila za uporabo in da z njimi tudi ne pretiravamo. Kot stranski učinek se lahko pojavi suhost oči, občutek tujka vendar je ob tem potrebno opraviti pregled, saj mora biti nošenje udobno in brez bolečin.

Komu in zakaj priporočate nošenje kontaktnih leč?

Kontaktne leče lahko nosi praktično vsakdo, ki ima motnjo vida. Še posebej pridejo v poštev pri mladih, aktivnih v športu, saj nas pri aktivnostih ne ovirajo. Prav tako pridejo v poštev pri določenih zaposlitvah in aktivnostih, kjer lahko služijo kot zaščita, v izjemnih primerih pa jih lahko uporabimo tudi kot terapevtsko sredstvo.

Kako skrbimo za svoje leče, jih je težko nositi in na kaj mora biti uporabnik pozoren?

So zelo hvaležen pripomoček, vendar zahtevajo tudi nekaj skrbnosti. Potrebno jih je redno in pravilno čistiti, skrbeti za higieno pri vnosu in odstranitvi hkrati pa je potrebno upoštevati navodila, ki nam jih je dal predpisovalec. Pomembno je, da si oči ne manemo in se jih ne dotikamo saj s tem lahko povzročimo draženje oči in vnos tujka. To seveda velja tudi, če leč ne nosimo.

Kako pogosto moramo stanje svojega vida preverjati tudi, ko že imamo pripomoček za korekcijo vida?

Preverjanje vida običajno poteka enkrat letno, razen če opazimo poslabšanje. Če s kontaktnimi lečami tudi spimo in jih uporabljamo vsakodnevno, je pregled priporočen tudi na pol leta.

Za več informacij o akciji PRIVOŠČI UDOBJE SVOJIM OČEM obiščite spletno stran in Facebook.

Naročnik oglasa je Alcon.