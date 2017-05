Priznal krivdo v primeru izčrpavanja Dinersa in pristal na pogojno kazen

(Foto: Kanal A)

Nekdanji zastopnik Dinersa Saša Pušnik je s tožilcem Jožetom Kozino že lani poleti sklenil sporazum o priznanju krivde očitanega kaznivega dejanja zlorabe položaja v primeru izčrpavanja Dinersa. Predsednik senata ljubljanskega okrožnega sodišča Gorazd Fabjančič je danes sporazum sprejel in Pušniku prisodil pogojno zaporno in denarno kazen.

Pušnik bo moral plačati nekaj več kot 15.000 evrov denarne kazni, prisojena pa mu je bila tudi pogojna 18-mesečna zaporna kazen s preizkusno dobo dveh let. "Menim, da bo takšna kazen dosegla svoj namen," je o obtoženemu, ki se sam sicer ni okoristil pri izčrpavanju Dinersa, dejal Kozina. Obtoženi Anton Horvatič, prav tako nekdanji zastopnik Dinersa, na današnji predobravnavni narok na ljubljanskem okrožnem sodišču ni prišel in je zaprosil, da se narok prestavi.

Kozina je pred izrekom kazenske sankcije na sodišču ocenil, da ob presoji tega kaznivega dejanja ni mogoče mimo sporazuma, ki ga je s tožilstvom sklenil Pušnikov sostorilec, sicer nekdanji prvi mož Dinersa Tomaž Lovše. "V tej zadevi je Pušnik obtožen kot sostorilec za izčrpavanje družbe Diners v korist hčerinskih družb, ki jih je lastniško obvladoval Lovše," je navedel.

Zaradi izčrpavanja je bila po njegovih besedah pridobljena velika premoženjska korist, ki je presegala sedem milijonov evrov, Lovše pa je ta sredstva v času preiskave vrnil. S tem se je odprla tudi možnost, da se zadeva reši s sporazumom o priznanju krivde. "Pušnik je po navodilih Lovšeta finančne tokove pošiljal tja, kamor si je zaželel Lovše. Vendar pa je treba glede na njegovo vlogo izpostaviti, da sebi ni pridobil ničesar," je bil jasen Kozina.

Lovše je po lani potrjenem dogovoru s specializiranim državnim tožilstvom priznal krivdo za očitano zlorabo položaja in pristal na pogojno zaporno kazen in plačilo 250.000 evrov. Nepravilnosti v Dinersu so v javnost prišle sredi leta 2013, ko so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada Lovšetu odvzeli prostost.

Poleg Lovšeta so takrat pridržali še Pušnika in Horvatiča, ki pa sta bila nato iz pripora izpuščena. Lovšeta so po treh mesecih in plačilu milijonske varščine jeseni tistega leta spustili iz pripora, ko se je tožilec Kozina odpovedal pritožbi zoper njegovo izpustitev.