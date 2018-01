Snežič: Očitno bom moral kandidirati na naslednjih volitvah za predsednika

Rok Snežič je pristal na pogovor za našo medijsko hišo, vendar ni želel snemanja s kamero. Dovolil je, da smo posneli le kratko izjavo. (Foto: POP TV)

Z Rokom Snežičem smo se za intervju dogovarjali skoraj teden dni od izbruha tako imenovane afere "bosanski kredit SDS". Pristal je na pogovor v soboto ponoči, ob drugi uri zjutraj, a pod pogojem, da se bo v nočnih urah, med praznovanjem pravoslavnega novega leta odvil v njegovem klubu v Banja Luki in brez kamer.

Na koncu sta bila kraj in čas še najmanj nenavadna. Prva stvar, ki jo je domnevni posrednik pri omenjenem posojilu izpostavil, še preden smo se začeli zares pogovarjati, je naš sredin obisk v Prijedoru. Kraju, kjer je nekoč živela skrivnostna 32-letna Dijana Đuđić, torej posojilodajalka SDS. O njej smo želeli izvedeti kaj več, spraševali mimoidoče in sosede – seveda tiste, ki so privolili v pogovor, na koncu pa pristali na policijski postaji. Najprej se je omenjal "sum terorizma", na koncu pa je bilo uradno pojasnilo, da je šlo za anonimne prijave krajanov.

Skratka, Rok Snežič nam je sinoči brez ovinkarjenja pojasnil, da se nam še kaj več ni zgodilo samo zato, ker on pač ni želel. Da bi lahko, če bi on tako želel, mi prespali na policiji, zato ker bi bilo to čisto upravičeno. Pa tudi zato, je dodal, ker "ima on veze". Na vprašanje, kakšne veze, ni mogel bolj jasno odgovoriti: "Ljudi okrog Milorada Dodika (predsednika Republike Srbske, op. a.)."

Mimogrede, Snežič mi je v sredo – ravno ko so nas izpustili s policijskega zaslišanja – napisal SMS sporočilo, da naj mu sporočim, če potrebujem odvetnika.

Kaj točno je želel z vsem tem doseči, ne vem. Vem pa, da je bil veliko bolj previden pri mojih vprašanjih. Predvsem tistih, ki so v tem trenutku najbolj aktualna.

'Ne komentiram ne ljubic ne prijateljev'

Ker je pred dnevi zanikal poznanstvo z Dijano Đuđić, Janez Janša pa je dejal, naj Roka Snežiča ne vpletamo v zgodbo z bosanskim posojilom, smo ga vprašali tudi kako komentira dejstvo, da vemo, da se vsi dobro poznajo. Na naši televiziji smo ga namreč postavili na laž s podatki o skupnem prečkanju mejnih prehodov. Komentar je sprva zavračal, na naše vztrajanje pa pomenljivo dejal: “Ne komentiram ne ljubic ne prijateljev."

Precej bolj pa se je Snežič razgovoril o drugih stvareh. Denimo davčnih utajah, pa svojih svetovanjih … Spodaj je nekaj njegovih navedb iz intervjuja:

"Sem edini, ki je zaslužil denar tudi s prakso, vsi ostali pa predavajo. Prodajajo teorijo, kar pomeni: prodajajo meglo."

"Priznal sem krivdo za davčne utaje. Enako kot Berlusconi in Messi. In če sta onadva kriminalca, sem tudi jaz kriminalec."

"Tanka je meja med davčno optimizacijo in utajami, vendar glede na to, da bom kmalu dvojni doktor, se trudim, da je vse v mejah zakonitosti. Vem pa, kaj delam. In vem, kdo sem."

Rok Snežič je poleg tega, da je v mejah zakonitosti tudi prepričan, da bi moral biti predsednik vlade Janez Janša. O medijski pozornosti, po kateri se je SDS odločila, da bo sporni kredit vrnila pa je dejal: "S tem delate vsi izključno reklamo Roku Snežiču in bom moral očitno kandidirati na naslednjih volitvah za predsednika države, ker sem očitno zelo priljubljen v Sloveniji, in se bom moral vrniti."

In kdo je Rok Snežič? Nekdo, ki misli, da mu nihče nič ne more.