Pomagajo ljudem, ki si ne morejo privoščiti zdravnika, pa niso dobrodelni?

Na območju Nove Gorice je več kot 600 ljudi, ki si ne morejo privoščiti zdravstvenega zavarovanja. (Foto: POP TV)

"Zakaj je ministrstvo dolgih 18 mesecev zavlačevalo z odločitvijo, od nas zahtevalo vedno nove in nove dopolnitve, če pa je našo vlogo zavrglo iz procesnih razlogov, ker naj ne bi bili upravičeni do statusa," se sprašujeta zastopnici Pro bono ambulante Nova Gorica Ana Jug in Lilijana Remec, ki deluje v okviru Hiše dobrot oziroma Čezvesoljske zombi cerkve.

Vlogo za status humanitarne organizacije sta namreč vložili že 23. julija 2015.

Na 24ur.com smo že pisali o težavah, s katerimi se srečuje Pro bono ambulanta, ki deluje na območju Nove gorice, kjer je več kot 600 ljudi, ki zaradi različnih vzrokov nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Jugova in Remčeva – mimogrede, obe sta bili nominirani za podelitev naslova Ona 365 - sta se namreč na medije obrnili potem, ko je ministrstvo nenehno terjalo nove dopolnitve, tudi z vprašanji, ki po mnenju zastopnic nimajo nobene zveze z delovanjem ambulante. Status humanitarne organizacije bi jim namreč olajšal delo, saj bi zmanjšalo njihove stroške delovanja.

"Naj za opravljanje zdravstvene pomoči osebam, ki so jim druga vrata zdravstvenih ustanov zaprta, izstavljamo račun državi na podlagi ustave, ker je ona tista, ki je dolžna zagotavljati socialno in zdravstveno varnost svojih državljanov?" so ogorčeni v Pro bono ambulanti.

Tudi dobrodelnost je privilegij

Komisija ministrstva je sprejela sklep, "da Čezvesoljska hiša dobrot ne sodi med pravne subjekte," ki so v skladu z 2. členom zakona upravičenci do statusa, zato je vlogo zavrgla. "Kako je mogoče, da si strokovno podkovano osebje tako laično tolmači zakonsko določbo zakona o humanitarnih organizacijah, da naj bi odobravala status humanitarnosti zgolj tujim verskim skupnostim? Zakaj kršitev ene največjih pravic, pravice do verske svobode?" se sprašujeta zastopnici, ki se čudita razlaganju zakona, ki privilegira tuje in diskriminira domače verske skupnosti.

V javnem pismu, kot pravita, verjetno tudi zadnjem, naslavljata tako medije kot predsednika republike in predsednika vlade, pa tudi varuha človekovih pravic in ministrstvo za zdravje. Sprašujeta se tudi, ali dobrodelna dejavnost v Sloveniji zdaj že privilegij nekaterih organizacij, pa tudi, ali so morda storitvena ustanova, če niso dobrodelna.

Država je tista, ki bi morala poskrbeti za te ljudi

V pismu opozarjata, da v njihovem primeru ne gre za nikakršno društvo za organizacijo pustnega rajanja, temveč za ambulanto za osebe v kritičnih zdravstvenih stanjih, ki druge možnosti enostavno nimajo.

"Zato se na tej točki ne moremo in ne smemo ustaviti!" sta odločeni Jugova in Remčeva. Zoper sklep, ki ga je podpisala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, pritožba namreč ni mogoča, mogoče pa je sprožiti upravni spor.