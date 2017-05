Proces za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran prešel v sklepno fazo

Evropska komisija je v petek sprožila pisni postopek za sprejetje delegiranega akta, ki opredeljuje omejeno uporabo zaščitenega izraza teran, vina z zaščiteno označbo porekla iz Slovenije, so povedali viri pri komisiji. Po njihovih navedbah je to storila v skladu s svojimi obveznostmi ter po posvetovanju z vsemi članicami unije in s splošno javnostjo, ki je trajalo štiri tedne.

V času posvetovanja je bil osnutek delegiranega akta spremenjen, tako da so se upoštevali prejeti prispevki, če so vključevali nove elemente, so še pojasnili viri. Kakšne so spremembe, za zdaj ni bilo mogoče izvedeti.

Pisni postopek naj bi se po neuradnih informacijah končal v četrtek ob 10. uri. V tem postopku akt odobrijo komisarji. Po koncu pisnega postopka se začne dvomesečno obdobje, v katerem lahko članice unije ali Evropski parlament z ustrezno večino akt zavrnejo. V Svetu je za zavrnitev potrebna super kvalificirana večina 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije, v Evropskem parlamentu pa absolutna večina.

Proces za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran je konec minulega tedna prešel v sklepno fazo. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenski kmetijski minister Dejan Židan je v ponedeljek ob robu predstavitve paviljona Čebelji svet v Bruslju na vprašanje, kakšno je stanje glede vprašanja terana, odgovoril: "Trenutno stanje je takšno, da smo od treh dve zmagi dosegli. Hrvaški ni uspelo doseči ukinitve slovenske zaščite, komisija pa se je opredelila, da je teran bil, je in bo zaščiten kot izključno slovensko vino, je pojasnil.

Vendar pa komisija po njegovih besedah misli, da ima Hrvaška pravico do označbe teran za sorto vinske trte, Slovenija pa misli, da potrošnik ne loči označbe sorte in označbe vina, zato minister pričakuje, da bo treba zgodbo razjasniti na sodišču. Slovenija že ima pripravljen osnutek tožbe, je dodal.

Komisija je v predlogu akta opredelila, da se bo lahko ime sorte grozdja teran uporabljalo izključno za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogoji, da bosta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da bo napis teran manjši od napisa Hrvatska Istra.

Sredi aprila je Slovenija v Bruselj poslala pripombe na predlog delegiranega akta za odobritev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran. Izpostavila je netransparentnost in kršitev postopkovnih pravil pri pripravi akta, zavajanje potrošnikov, pomanjkanje ocene učinka odobritve izjeme Hrvaški, legaliziranje nezakonitih praks ter neresnične navedbe.