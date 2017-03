Proizvajalci hrane v protinapadu

Po izbruhu afere zaradi domnevno slabše kakovosti hrane na trgovskih policah vzhodnih članic Evropske unije so se odzvali tudi nekateri proizvajalci. Vsi zavračajo obtožbe, več jih je že vložilo tudi tožbe in zahtevalo umik navedb o različni kakovosti izdelkov.



Na Slovaškem in Češkem so v primerjavi enakih izdelkov pri njih in v Avstriji oziroma Nemčiji odkrili več razlik in proizvajalce teh izdelkov tudi izpostavili. Pri STA so pridobili odzive nekaterih med njimi.

Kotanyi: Za vse države uporabljamo surovine enake kakovosti



Vodja oddelka kakovosti pri družbi Kotanyi Elisabeth Voltmer je pojasnila, da so bili podobnih obtožb deležni že leta 2011 in da so na tej podlagi že takrat tudi vložili tožbo na sodišču v Bratislavi. Sodišče je ugodilo tožbi in zahtevalo umik kakršnihkoli navedb o različni kakovosti izdelkov Kotanyi med posameznimi državami.





V družbi Kotanyi trdijo, da je za nihanja v okusu kriva narava. (Foto: Thinkstock)

Obtožbe tudi tokrat odločno zavračajo in trdijo, da povsod, kjer so prisotni, ponujajo enako kvalitetne izdelke. "Nihanja v senzoričnih lastnostih (vizualni izgled in okus) ter vsebnost eteričnih olj, se lahko pojavijo zgolj zaradi dejstva, da gre za naravne izdelke. V tem primeru govorimo zgolj o naravnih razlikah med posameznimi saržami oziroma med posameznimi letinami," je poudarila Voltmerjeva.



Opozorila je, da so izdelki v podjetju Kotanyi proizvedeni v tako imenovani "kampanji". "To pomeni, da se enaka kakovost surovine uporablja za vse države in to lahko zagotovimo brezpogojno. Enotna surovina je uporabljena v proizvodni liniji, kjer se za posamezne države menja le embalaža (nalepke v lokalnem jeziku). To velja tudi za poper. Naša prva skrb je zagotoviti visoko raven kakovosti izdelkov in poskrbeti, da vse sarže dosegajo naša stroga merila kakovosti kot tudi zakonske zahteve Evropske unije in posameznih držav," še dodaja vodja kakovosti.



Ob tem je poudarila, da bi za zagotovitev pravične primerjave izdelkov v primeru začimb in zelišč morali v omenjeni raziskavi primerjati izdelke z identičnim rokom trajanja ne glede na državo. V nasprotnem primeru bo vedno prihajalo do odstopanj v vsebnosti eteričnih olj ipd., saj v primeru začimb in zelišč ne gre za standardiziran izdelek z recepturo, temveč naraven izdelek, še dodajajo v družbi.



Nestle: Naši recepti odražajo kulturne razlike med državami

Naši izdelki odražajo kulturne razlike, se branijo pri Nestleju. (Foto: Thinkstock)

Nestle izdeluje več kot 10.000 različnih izdelkov hrane in pijače in vsi izpolnjujejo enake visoke standarde kakovosti in varnosti, so poudarili v družbi Nestle Adriatic. "Naši recepti odražajo kulturne razlike med državami in območji, tudi v EU, razviti so v skladu z lokalnimi izbirami potrošnikov. Obstajajo lahko manjše spremembe v sestavinah, ki se uporabljajo v nekaterih naših izdelkih in se prodajajo v EU," še pojasnjujejo v družbi. Izpostavili so, da so vsi njihovi izdelki skladni z istimi svetovnimi prehranskimi merili.



Veliko Nestlejevih tovarn v vzhodni Evropi proizvaja izdelke za trge zahodne Evrope in obratno. Kitkat, izdelan v Bolgariji, je razporejen po vsej Evropi, instant kavo Nescafe izdelujejo v proizvodnih obratih v Švici, Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji in Španiji za prodajo po vsej celini.



Lidl: Pomembni st anam kakovost in varnost hrane



Med izpostavljenimi izdelki so se v preiskavah znašli tudi trgovske znamke, ki jih prodaja veriga Lidl. "Kakovost in varnost izdelkov postavljamo v ospredje našega poslovanja, zato na tem področju vseskozi zelo tesno sodelujemo s svojimi dobavitelji. Za izdelke lastnih blagovnih znamk, ki so dobavljeni na mednarodni ravni, smo z dobavitelji določili stroge kriterije kakovosti le-teh. Razlik v opredelitvi standardov kakovosti izdelkov Lidlovih blagovnih znamk po različnih trgih oziroma prodajnih regijah nimamo ne mi ne naši dobavitelji," so še dodali.



Manner: Vse napolitanke izdelamo na enem mestu

V družbi Manner trdijo, da vse napolitanke izdelujejo po istem receptu na eni proizvodni liniji in da zato razlik med njimi ne more biti. (Foto: Thinkstock)

V družbi Josef Manner&Comp. so zapisali, da se s trditvami slovaških inšpektorjev glede nižje kakovosti njihovih napolitank ne strinjajo. Zagotovili so, da vse originalne napolitanke Manner, tako tiste, ki se prodajajo na avstrijskem trgu, kot tudi tiste, ki se prodajajo na drugih trgih, proizvajajo po istem receptu. Ob tem dodajajo, da imajo za omenjene napolitanke tudi samo eno produkcijsko linijo, od koder gre distribucija na različne trge.



Očitke, da na trge vzhodne Evrope pošiljajo izdelke slabše kakovosti, tako v celoti zavračajo, na slovaško ministrstvo za kmetijstvo pa so že poslali tudi uraden odgovor.