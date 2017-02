Komisar Hogan obljubil pomoč pri promociji terana

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Proizvajalci terana so evropskemu komisarju za kmetijstvo Philu Hoganu v Bruslju predstavili pomen terana za Kras in razloge za nasprotovanje izjemi za Hrvaško. Seznanili so ga tudi z informacijo o ponarejeni hrvaški dokumentaciji, ki je bila za komisijo nova, je po sestanku povedal predsednik civilne iniciative za zaščito terana Marjan Colja.

Približno petdeset predstavnikov Civilne iniciative za spoštovanje zaščite vina teran je v nedeljo odpotovalo v Bruselj z namenom obrambe pridobljenih pravic. Najpomembnejši je bil sestanek s komisarjem Hoganom, ki so ga seznanili s pomenom vina teran za Kras in za preživetje tamkajšnjih ljudi, z zgodovinskimi in strokovnimi dejstvi ter z ekonomskimi razlogi za nasprotovanje načrtovani izjemi za Hrvaško.

Sestanek proizvajalcev terana in komisarja Hogana je trajal uro in pol, kar je precej dlje, kot je bilo pričakovati. "Res nad pričakovanji. Komisar nas je sprejel in nas poslušal uro in pol," je srečanje opisal Colja.

Komisar je po besedah Colje povedal svojo plat zgodbe, da pač mora ravnati v skladu z evropskim pravnim redom, a na koncu so imeli vsi možnost povedati argumente, pri čemer so predstavili tudi nekaj dejstev, ki jih komisija ni vedela.

"Komisar Hogan je izrazil pripravljenost služb komisije za sodelovanje s proizvajalci v kraški regiji za čim boljše izkoriščanje razpoložljivih instrumentov v podporo promociji vina z zaščiteno označbo porekla teran in drugih proizvodov," pravijo v komisiji.

Slovenski vinarji so pripravili prepričljivo predstavitev zgodovine terana in njegovega pomena za regijo. (Foto: Jure Rejec)

Slovenski vinarji so pripravili prepričljivo predstavitev zgodovine terana ter njegovega gospodarskega in socialnega pomena za kraško regijo ter izrazili skrb zaradi predloga komisije za omejeno izjemo za Hrvaško pri uporabi imena teran kot sorte grozdja za vino Hrvatska Istra, so izpostavili v komisiji.

Komisar Hogan pa je vinarjem potrdil, da bo komisija neomajno branila evropski sistem zaščit geografskih označb, kamor sodi tudi slovenski teran, ter zatrdil, da bodo predvideni ukrepi komisije preprečili zlorabe vina teran.

"Poleg tega, da bodo morali proizvodnjo omejiti na jasno opredeljeno geografsko območje, bodo morali proizvajalci Hrvatske Istre upoštevati tudi natančne pogoje pri označevanju, tako da se bo mogoče izogniti zavajanju potrošnikov," so znova izpostavili v komisiji.

"Gre predvsem za hrvaško dokumentacijo, ki je v nekaterih delih ponarejena, in moram reči, da je bila to neka nova informacija za komisijo," je povedal Marjan Colja. Vse to po njegovih besedah sicer verjetno ne bo ustavilo postopka sprejemanja delegiranega akta za odobritev omejene izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran kot sorte grozdja pri označevanju vina Hrvatska Istra.

Proizvajalci terana se bodo sicer po navedbah Colje pritožili tudi pri evropskem uradu za boj proti goljufijam Olaf. Prav tako se bodo intenzivno nadaljevale priprave na tožbo proti Evropski komisiji na Sodišču EU.

A Colja poudarja, da so občutki dobri. "Debata je bila res konstruktivna in pozitivna," je izpostavil.

Proizvajalci terana se bodo v Bruslju sestali tudi z evropsko komisarko iz Slovenije Violeto Bulc, generalnim sekretarjem evropskega združenja kmetov in zadrug Copa-Cogece Pekko Pesonenom in s slovenskimi evroposlanci.

Za ohranitev celovite zaščite vina teran si bo danes v Bruslju prizadeval tudi minister Dejan Židan, ki se bo sestal s predsednikom kmetijskega odbora v Evropskem parlamentu Czeslawom Adamom Siekierskim in z njegovim podpredsednikom Paolom De Castrom.

Zvečer pa bo na slovenskem veleposlaništvu pri EU predstavitveni dogodek Vino teran - zgodba o Krasu, zgodba o prihodnosti, vključno z okroglo mizo o pomenu zaščitenih označb za vinski sektor.