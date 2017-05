Projekcije: Ljubljana bo imela do leta 2025 več kot 300.000 prebivalcev, več ljudi bo tudi v Kranju in Kopru

Po projekciji, ki so jo na podlagi statičnih podatkov pripravili v okviru projekta Zlati kamen, so med občinami, kjer se bo število prebivalcev do leta 2025 najbolj povečalo, ob Ljubljani, tudi Domžale, Škofljica, Grosuplje, Kamnik, Medvode, Ivančna Gorica, Brezovica, Mengeš in Vrhnika.