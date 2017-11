Projekt ptujske urgence čaka na zelene luči občinskih svetov

Podjetja, društva in občine Spodnjega Podravja so nedavno zaključili akcijo in zbrali manjkajočih nekaj več kot 600.000 evrov za izgradnjo urgentnega centra. Takrat so poudarili, da je zdaj na potezi ministrstvo za zdravje, kjer pa zdaj pravijo, da bo finančna konstrukcija zaprta šele, ko bodo zeleno luč za prispevke občin prižgali občinski sveti.

Kot so glede projekta ptujske urgence pojasnili na pristojnem ministrstvu, so sredi oktobra prejeli novelacijo investicijskega programa s študijo izvedbe. Dokument se trenutno nahaja v presoji komisije ministrstva za pregled investicijske dokumentacije, zato številnih odgovorov o nadaljnjih postopkih in rokih vse do sprejetja odločitve pristojne komisije še ne morejo dati.

Ob tem so potrdili, da je k omenjeni novelaciji priložena konzorcijska pogodba za sofinanciranje izgradnje urgentnega centra na Ptuju, s katero se je 19 občin zavezalo bolnišnici prispevati del denarja v višini dobrih 300.000 evrov.

V konzorcijski pogodbi je sicer zapisana obveza občin, da bodo svoje deleže sredstev vključile v pripravo proračunov za leto 2018 in jih predložile v potrditev občinskim svetom.

Vsaka posamezna občina bo nato z bolnišnico sklenila pogodbo o sofinanciranju, pri čemer so se skupaj z bolnišnico zavezale, da bodo pogodbe sklenile do konca letošnjega leta oziroma čim prej po uveljavitvi proračuna za leto 2018. Pogoj za to je seveda potrditev takih proračunov s strani občinskih svetov, dokler pa te aktivnosti niso izvedene, finančna konstrukcija projekta ni zaprta.

Ob tem na zdravstvenem ministrstvu še dodajajo, da imajo za projekt ptujske urgence še vedno načrtovanih in zagotovljenih 1,9 milijona evrov, ki so naloženi na posebnem računu - podračunu proračunskega sklada, ločeno od ostalih proračunskih sredstev. Ob koncu leta jih bodo spet prenesli v naslednje leto.