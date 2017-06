Zaradi nesreče zaprta avtocesta med Blagovico in Trojanami, pred Karavankami dolga kolona tovornjakov

Prometna nesreča na štajerski avtocesti. (Foto: 24ur.com)

Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta pri priključku Blagovica proti Celju. Nastajajo zastoji. Za osebna vozila priporočajo obvoz na relaciji Lukovica - Trojane.

Ko so sporočili s PU Ljubljana, so jih danes okoli 8.30 ure, obvestili o prometni nesreči na avtocesti Blagovici. V nesreči sta bili udeleženi dve tovorni vozili,

udeleženci naj bi utrpeli tudi lažje poškodbe.

"Zaradi ogleda prometne nesreče in odstranjevanja posledic bo avtocestni odsek dlje časa zaprt. Naprošamo vse, da upoštevajo navodila policistov in vzdrževalca ceste ter vozijo strpno in previdno," še dodajajo na PU Ljubljana.

Pred predorom Karavanke pa je proti Avstriji 7 kilometrov dolg zastoj tovornih vozil. Voznikom osebnih vozil za smer Jesenice in Kranjsko Goro priporočajo izvoz Lesce.

S PU Kranj so sporočili, da voznike na zastoj opozarja postavljena prometna signalizacija. Tovorna vozila stojijo na voznem pasu, svetujejo pa veliko previdnost pri približevanju stoječi koloni in vožnji mimo po prehitevalnem pasu. Vozniki naj na tem odseku zmanjšajo hitrost in vozijo posebej previdno. Vozniki tovornih vozil na tem odseku ne smejo prehitevati drugih vozil, še sporočajo s PU Kranj.

