Prosilce za azil v azilnem domu najprej vključijo v tečaj slovenskega jezika

Minevata dobra dva tedna, odkar je Slovenija dobila nov vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov. Le nekaj dni pred svetovnim dnevom beguncev so se predstavili javnosti in odprli vrata azilnega doma. Nov urad sicer obljublja več sodelovanja z lokalno skupnostjo ter bolj razpršeno naseljevanje beguncev, s čimer bi se ti naj hitreje in lažje vključili v družbo.