Protest na Vrhniki: prebivalci zahtevajo zaprtje Kemisa

(Foto: Damjan Žibert)

Vrhničani, zaskrbljeni zaradi posledic za okolje nedavnega požara v vrhniškem podjetju za predelavo kemijskih odpadkov Kemis, danes pripravljajo miren protest v središču kraja. Zahtevajo odstop župana Stojana Jakina, zaprtje Kemisa na sedanji lokaciji, zaprtje čistilne naprave na lokaciji nekdanjega IUV ter zaprtje Saubermacherja na Vrhniki.

Potok zelo onesnažen

Predstavniki pristojnih služb so v petek v Sinji Gorici predstavili podatke o onesnaženosti v okolici Kemisa po požaru. Po besedah Janje Turšič z Agencije RS za okolje (Arso) naj bi bile vrednosti PM10 delcev v zraku pod mejnimi, prav tako koncentracija živega srebra.

So pa potrdili, da je bližnji potok Tojnica močno onesnažen. Onesnaženje v potoku so na Arsu ocenili kot katastrofalno, saj so v njem našli presežene vrednosti veliko nevarnih snovi, med drugim niklja, kobalta in formaldehida, zelo povišane so bile vrednosti še nekaterih drugih spojin, tudi mineralnih olj in cianidov.

A del Vrhničanov, nezadovoljnih s tem, da je Kemis sploh postavljen na Vrhniki, kljub delno optimističnim meritvam vztraja s svojimi zahtevami. Kot je pojasnil vrhniški občinski svetnik Viktor Sladic, tudi na petkovi novinarski konferenci niso dobili novih podatkov, "le še nekaj dodatnih zavajanj".

Županu Jakinu na Vrhniki med drugim očitajo, da občina na račun Kemisa služi, kar je sicer župan v petek zavrnil.

V četrtek so nekateri občinski svetniki želeli, da bi o problematiki razpravljal tudi občinski svet, a je župan določil, da bodo ta tema na dnevnem redu na seji, ki bo predvidoma prihodnji teden.

Poleg protesta bo danes tudi zbor krajanov v Sinji Gorici, kjer bosta župan in direktor Kemisa Emil Nanut nagovorila prav tiste, ki živijo najbližje Kemisu. Nanut je že v petek dejal, da se zavedajo, da je prišlo do onesnaženja zraka in vod, "zato bomo izvajali vse potrebne sanacijske ukrepe, da bodo posledice čim manjše".