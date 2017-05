Protest Vrhničanov po požaru: 'Ljudje so vznemirjeni, ker nimajo informacij'

Vrhniški občinski svet bo na današnji seji najverjetneje razpravljal tudi o okoljskih posledicah požara, ki je v noči s ponedeljka na torek prizadel kemijsko podjetje Kemis. Vrhničani, jezni zaradi premalo informacij o dejanskem stanju in tveganjih za zdravje, za soboto pripravljajo tudi protest.

Vrhniški občinski svetnik Viktor Sladič je opozoril, da so Vrhničani zaskrbljeni. "Ljudje so vznemirjeni, ker nimajo informacij," je pojasnil.

Po požaru je na območju Vrhnike na tleh, rastlinju in objektih še vedno videti drobne delce. Kot pravi Sladič, sicer občinski svetnik Liste za razvoj podeželja, ljudi skrbijo koncentracije živega srebra v zraku. Od pristojnih niso dobili nobenih pravih informacij o tem, kaj takšne koncentracije živega srebra pomenijo.

Sladič je napovedal, da bodo na današnji seji občinskega sveta od župana zahtevali pojasnila glede tega, kaj pomeni izpostavljenost več kot tisočkrat preseženi vrednosti koncentracije živega srebra za zdravje Vrhničanov.

Vrhničani so zaskrbljeni, saj nimajo informacij o vplivih požara na zdravje in okolje. (Foto: Damjan Žibert)

V soboto napovedan miren shod

Za soboto pa iniciativa prebivalcev Vrhnike pripravlja miren shod v obliki enournega sprehajanja čez prehod za pešce brez semaforja. Zahtevajo umik nevarnih dejavnosti iz naseljenih območij občine. Poleg Kemisa so za mnoge lokalne prebivalce sporna tudi podjetja Unichem, Silico in Hamex. Poleg tega zahtevajo odstop župana Stojana Jakina. Po besedah občinskega svetnika na Vrhniki kroži tudi peticija za zaprtje Kemisa.

Civilna zaščita Občine Vrhnika je na občinski spletni strani zapisala, da lahko najdene izgorele odpadke, ki so posledica požara v Kemisu, od 12. ure dalje oddate v posebno dodane kontejnerje na lokacijah ekoloških otokov pri bivšem podjetju Iskra Elektron na Idrijski cesti in na makadamskem parkirišču nasproti Kmetijske zadruge na Jelovškovi cesti.

Kemis je družba, ki se ukvarja z zbiranjem, predelavo, odstranjevanjem ter posredovanjem različnih vrst nevarnih odpadkov, kot so odpadna olja, laki, topila, barve in zdravil.

Požar je izbruhnil v ponedeljek zvečer. Zajel je del objekta, kjer so skladiščili manj nevarne odpadke. Gašenje je trajalo vse do torka dopoldne. Ob gašenju so odpadne vode, pomešane s kemikalijami, delno odtekale tudi v bližnji potok Tojnica, zaradi česar naj bi pomrl živelj v njem. Čiščenje objekta in potoka se je začelo v sredo.

Okvirno locirali kraj, kjer bi lahko začelo goreti

Kriminalisti in kriminalistični tehniki SKP Policijske uprave (PU) Ljubljana so v sodelovanju s forenziki iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija včeraj opravili ogled kraja požara, so sporočili s PU Ljubljana. Na ogledu so okvirno locirali kraj, kjer bi lahko pričelo goreti. Z ogledom so zavarovali sledi oz. material za nadaljnje forenzične preiskave, z zbiranjem obvestil pa kriminalisti še nadaljujejo, je še dodala Maja Ciperle Adlešič s PU Ljubljana.