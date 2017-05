Provizije za upravnike: nadomestila za zalaganje neplačnikov ali sistemska korupcija?

24UR Inšpektor: Evri in centi na posameznih položnicah se na koncu seštejejo v visoke zneske

Gorazd Makarovič, samostojni podjetnik, ki v Ljubljani upravlja 86 nepremičnin, pa trdi, da sam ni nikoli zahteval provizij ali nadomestil - ne od dobaviteljev ne od izvajalcev. "To je sistemska korupcija," je oster. Kaj pravi o tem država? Nocoj v 24UR Inšpektor.



Pa tudi kako je eden od izvajalcev, gradbinec s področja Štajerske tudi zaradi takšnih provizij propadel ... Spregovoril je za ekipo Inšpektorja. In kako delajo inšpekcije na tem področju? Kakšno je stanje na področju upravnikov stavb trenutno in kakšno bi bilo dobro, da je?

Težave in rešitve nocoj v 24UR!