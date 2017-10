FOTO in VIDEO: Prva ovadba zaradi požara v podjetju Ekosistemi

Novomeški kriminalisti so zaradi julijskega obsežnega požara v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu, ovadili odgovorno osebo podjetja. Razlog: povzročitev splošne nevarnosti. Preiskava sicer še ni končana, zato bi lahko v kratkem padla še kakšna ovadba. Kriminalisti namreč še vedno preiskujejo okoliščine kaznivih dejanj obremenjevanja in uničenja okolja in kaznivih dejanj kazenskega zakonika zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, so danes potrdili na PU Novo mesto.

Kljub vsem obljubam pa tri mesece po požaru še vedno ni stekla predvidena sanacija deponije. Ekipa oddaje 24UR se je prepričala, da nevarni odpadki še naprej ležijo na komunalno neurejeni deponiji. Ker je ograja okoli odlagališča povečini porušena, je dostop na ozemlje omogočen mimoidočim. Domačini se preko Civilne iniciative Zalog-Loke zato sprašujejo, kje sta zdaj premier Miro Cerar in okoljska ministrica Irena Majcen, ki sta v kamero na veliko obljubljala pomoč.

"Razen tega, da se dejavnost ne opravlja, se je na tej deponiji pravzaprav zgodilo bore malo. Razen s prekladanjem požganih odpadkov, pepela, odstranjevanja ruševin, spravljanje na grmade, tukaj se lepo vidi tele bale so prestavljene sem, nekaj je že par let tukaj. V glavnem dogaja se od pričakovane sanacije in ureditve tega prostora in odvoza tega, kar je pogorelo, pa tega kar je še tukaj, se praktično ne dogaja nič. To bi moralo biti vse odpeljano, to bi moralo biti danes pri današnji tehniki in pri vsem tem, če bi bila pripravljenost, že vse narejeno. Vendar to kar se vidi iz vsega tega se tukaj ne dogaja nič," pravi Franc Plut iz civilne iniciative Zalog.