Prva spletna kulinarična detektivka

2. Sašo je v krizi srednjih let, Polona pa še zmeraj odlično kuha

Kuharica in voditeljica z dvema diplomama je v roke znova prijela kuhalnico, tokrat s partnerjem. Polona Požgan in Sašo Papp, nekoč z viktorjem nagrajena radijca, sta sprejela povsem nov izziv, saj se bosta v spletni kulinarični detektivki z veliko tekmovalnega naboja merila za prestižno nagrado – kulinaričnega viktorja. V devetih kuharskih oddajah sta bila namreč postavljena pred poseben izziv – razvozlati skrivnost devetih receptov in jih tudi pripraviti. Že naslov oddaje »Lejko? Lejko!« daje vedeti, da sta morala v oddajah s povsem svežim pristopom razrešiti kulinarične recepte, bolj ali manj značilne za deželo ob Muri. Kako sta unovčila svoj forenzični talent in detektivsko znanje, si ljubitelji kulinarike in humorja lahko ogledate že ta četrtek in naslednje še vsako soboto na spletni strani Pomurskih Mlekarn ali facebook profilu Lejko? Lejko!

1. Celotna ekipa se je na snemanju kulinarčnih detektivk Lejko? Lejko! zelo zabavala.

Iz zaupnih virov smo izvedeli, da se je voditeljski par med napornim snemanjem izjemno zabaval, z njim pa tudi celotna snemalna ekipa. To pomeni, da v naslednjih dveh mesecih lahko pričakujemo obilo zabave, tokrat namesto na televiziji, kar na spletu.

