VIDEO: Prva vlečnica za deskanje in smučanje na vodi bo domače in tuje turiste vabila v Duplek

Lokacija, kjer bo maja začel delovati vodni park za deskanje in smučanje na vodi. (Foto: Wake Park Dooplek)

Na območju Krajinskega parka Drava, v Spodnjem Dupleku, bo v nekdanji gramoznici, ki je zdaj jezero, predvidoma maja začel delovati prvi pravi "wake" park v Sloveniji.

Ideja, da bi na Štajerskem postavili velik vodni park z vlečnico za deskanje in smučanje na vodi, se je razvijala že več let, pravi Aljaž Jurša, pobudnik in upravljalec Wake parka Dooplek. Adrenalinski navdušenci – in teh v naši državi ni malo –so morali vlečnice na vodi iskati v tujini. Sanje so se spremenile v resničnost, ko je idejo finančno podprl mariborski podjetnik Jože Kojc.

Deskanje in smučanje na vodi sta v Evropi vse bolj priljubljena športa. (Foto: iStock)

Slovenci doslej polnili parke v sosednjih državah

Uradna sezona bo trajala od maja pa do pozne jeseni. Pričakujejo, da bo park vsako sezono obiskalo okoli štiri tisoč obiskovalcev. Da bi že na začetku sezone pritegnili čim več ljudi, bodo v ponedeljek ponudili akcijske cene sezonskih kart.

Deskanje in smučanje na vodi je zadnja leta vse bolj priljubljeno, zaradi hitrega razvoja žičnic na vodi so namreč ti vodni športi postali dostopni vse večjemu številu ljudi. Gre za enega najhitreje rastočih športov v Evropi, pravi Jurša. "Potreba po Wake parku je bila že zelo dolgo v Sloveniji. Parki v okolici naše države so prepolni Slovencev. Najpogosteje jih srečamo v Poreču, Krku, na Pagu ... V Zagrebu je večina Slovencev, tam so Hrvati pogosto v manjšini. Veliko jih hodi tudi v Avstrijo. Le v Sloveniji še nismo imeli takšnega pravega parka," pravi Jurša, sicer tudi sam velik navdušenec nad 'vejkanjem'.

Dva parka – na Ptuju in v Brežicah – sta sicer v Sloveniji bila, eden še obstaja, vendar tu je šlo za dvotočkovne sisteme, pojasnjuje Jurša. "Pravega krožnega sistema oziroma "full size" sistema pa še nismo imeli," dodaja. Razlika je, da bo lahko sistem uporabljalo več ljudi hkrati, medtem ko tega dvotočkovni sistem ne omogoča. Poleg tega bodo v vodi postavili številne ovire, ki dodatno popestrijo doživetje.

Wake Park Dooplek | Working 9 to 5 from Native Studio on Vimeo.

Velike možnosti za razvoj turizma in lokalno okolje

Potencial za razvoj lokalnega okolja, ki ga bo prinesel park, je izjemen, so optimistični upravitelji. Ekipa namreč namerava prirejati tudi mednarodna tekmovanja in druge dogodke, s tem pa bi radi pritegnili tako domače kot tuje obiskovalce. Na voljo bo tudi šola vejkanja.

Po številu vodnih vlečnic prednjačita Francija in Nemčija, kjer število iz leta v leto strmo narašča. Do danes jih imata ti državi skupaj že preko 150. Podobne infrastrukture so že prisotne v sosednjih državah: Italija jih ima 26, Madžarska 24, Avstrija 14 in Hrvaška šest.

"Naš cilj je postati športni center, kjer se bodo odvijale raznorazne aktivnosti, kot so: glasbeni nastopi, tekmovanja, letni kino, srečanje starodobnikov ter vse ostalo, kar sodi v to sproščeno atmosfero. Program bo namenjen vsem starostnim skupinam. Uporabnike želimo vključiti v zgodbo "prvega slovenskega wakeparka" in na ta način ustvarjati program za naslednje sezone," pravi Niko Črepnjak, vodja marketinga Dooplek.

Ponudbo ob vodi bodo nadgrajevali postopoma, med drugim bodo postavili igrišče za otroke, fitnes na prostem, lokal, kjer se bodo lahko obiskovalci okrepčali. Želijo si postaviti tudi t.i. robinzonsko naselje. Skratka, idej jim ne manjka, a projekta se bodo lotili korak za korakom, pravi Jurša.

Projektu so naklonjeni tudi na občini in ga podpirajo. "Občina je prepoznala potencial za širšo lokalno skupnost, z vidika prepoznavnosti in turizma. Ponudniki prenočišč bodo imeli veliko priložnosti, tudi gostinci," pojasnjuje Jurša. A pravi, da morda ta trenutek prenočitvenih kapacitet na tem območju primanjkuje.

Pa naravno okolje?

Čeprav ima morda kdo pomisleke, Jurša pravi, da je to zelo zelen šport. "Vlečnico poganja elektrika, ptice in ribe niso ogrožene. V Nemčiji so delali raziskave in ugotovili, da se je kvaliteta vode po inštalaciji vlečnice povečala. To pa zato, ker z gibanjem vnašamo kisik v vodo, posledično pa se poveča tudi količina flore in favne," poudarja Jurša.

Wake Park Dooplek | Lake from Native Studio on Vimeo.