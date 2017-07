Prva zmaga za kreditojemalce v švicarskih frankih

Iz Združenja frank so sporočili, da je ena od kreditojemalk v švicarskih frankih, ki jo zastopa odvetniška pisarna Preininger, v izvršilnem postopku uspela s pritožbo na Višjem sodišču v Mariboru. To je razveljavilo sklep sodišča prve stopnje in zavrnilo ugovor dolžnice zoper sklep o izvršbi. Kot so dejali, gre za prvo pozitivno odločbo Višjega sodišča v zadevah kreditojemalcev v CHF v Sloveniji.

Gre za prvo odločbo slovenskega sodišča v zadevah kreditojemalcev, ki imajo sklenjene kreditne pogodbe v CHF. (Foto: Thinkstock)

Še več. Višje sodišče v svojem sklepu nakazuje na kršitve splošnih načel obligacijskega zakonika (načelo vestnosti in poštenja), slovenske ustave (pravica do zasebne lastnine, socialna funkcija kreditnega razmerja) in tudi morale.