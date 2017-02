Prvega teka se je sama udeležila, zdaj drugi tečejo v spomin nanjo

Društvo Vztrajaj - Never give up pripravlja že tradicionalni, 5. humanitarni Ruthin tek, ki se bo začel danes in končal v nedeljo. Člani društva letos vabijo vse tekače, pohodnike in ostale ljudi dobre volje, da se jim vsaj za kratek čas pridružijo na 48-urni poti okoli Blejskega jezera in prispevajo v dobrodelne namene.

Prireditev se bo začela danes ob 17. uri pred olimpijskim veslaškim centrom Mala Zaka, kjer se bo natanko 48 ur kasneje tudi zaključila. Kot pojasnjujejo organizatorji, se jim lahko ljudje pridružijo kadarkoli v času prireditve in odtečejo ali prehodijo, kolikor želijo. Vsako leto se kar nekaj ljudi odloči za nočni tek. Več o prireditvi na spletni strani.

Rekordno število udeležencev so našteli predlani, ko se jim je pridružilo 929 ljudi. Lani se je v slabšemu vremenu zbralo 893 ljudi. Letos pa pričakujejo še večji odziv, saj so natisnili 1234 startnih številk. Vsako leto s prijavami in prostovoljnimi prispevki zberejo okoli 10.000 evrov, s katerimi pomagajo socialno ogroženim družinam.

Športno-humanitarno društvo Vztrajaj - Never give up vsako leto pripravi več dobrodelnih prireditev, pri čemer jim pomagajo tudi druge organizacije, sponzorji in donatorji. Letos so ob petem jubileju med drugim izdelali spominsko majico Ruthin tek, humanitarna sredstva pa zbirajo še na različne druge načine.

Zametki dobrodelnega teka okoli Blejskega jezera segajo v leto 2012. Tedaj je tek potekal pod imenom Tečem, da pomagam. Udeležila se ga je tudi ultramaratonka, vrtnarka, pisateljica in kuharica Ruth Podgornik Reš, ki je konec leta 2012 umrla v gorah. V njen spomin je društvo Vztrajaj - Never give up športno-humanitarni tek poimenovalo Ruthin tek.

