FOTO: Na prvi dan meteorološke pomladi sneg pobelil tudi Obalo, v Izoli delijo sol in pesek za posipanje

Prvo jutro meteorološke pomladi je minilo v znamenju nizkih temperatur. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bilo najbolj mrzlo na Štajerskem in v Pomurju, kjer so namerili od minus 14 do minus 21 stopinj Celzija, kolikor je bilo na Ptuju. V mraziščih pa se je temperatura spustila celo na okoli minus 25 stopinj.

Sneg je pobelil Obalo

Snežinke so že zjutraj pobelile Obalo. Ker se sneg oprijemlje cestišča, so iz Komunale Izola sporočili, da so poskrbeli za zadostne količine soli in peska za posipanje, ki ga lahko brezplačno prevzamejo njihovi uporabniki.

Kot so zapisali, so že od zgodnjih jutranjih ur aktivirane vse njihove ekipe, ki na območju Izole posipavajo javne ceste in druge javne površine.

S prošnjami za dobavo materiala za posipanje se nanje obrača vse več uporabnikov, zato jim sporočajo, da se lahko zglasijo na upravi podjetja na Industrijski cesti 8 v Izoli, kjer si bodo lahko brezplačno napolnili vreče s posipnim materialom.

V Komunali Izola razpolagajo s 25-kilogramskimi vrečami, v kolikor pa bi uporabniki želeli manjše vreče, morajo te prinesti s seboj. "Vse občane Izole obveščamo, da poteka posipavanje cest po prioriteti, glede na kategorijo ceste. Obenem želimo še poudariti, da je posipanje zasebnih dovoznih poti in dvorišč v domeni lastnika samega," so še sporočili.

Podobno mrzlo je bilo nazadnje januarja lani, ob koncu februarja pa nazadnje leta 2005. (Foto: iStock)

Danes le nekaj centimetrov snega

Arso je sicer že včeraj izdal oranžno opozorilo pred ostrim mrazom. Sredino jutro, ki je bilo najhladnejše v Novi vasi s 27 stopinjami pod ničlo, je bilo po njihovih podatkih najhladnejše v tej zimi. Zaradi nizkih temperatur je v okolici Maribora umrl moški, ki mu je spodrsnilo pred domačo hišo. Tam je obležal, šele naslednji dan so ga našli reševalci.

Danes popoldne in zvečer bo predvsem na jugu in zahodu države rahlo snežilo. Kot je povedala dežurna meteorologinja na Arso Veronika Hladnik, bo snega zapadlo le za vzorec, torej nekaj centimetrov. Najvišje dnevne temperature bodo od -8 do -4, po nižinah Primorske okoli 0 stopnij Celzija.

Previdno na cestah, obstaja možnost poledice

Na Primorskem, med Koprom in Divačo, se sneg oprijema cestišča, opozarjajo na Prometnoinformacijskem centru.

Zaradi snega je na cesti Novo mesto - Metlika čez Vahto prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 ton.

Zaradi zimskih razmer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike:

- na regionalni cesti Razdrto–Podnanos Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič;

- na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Dobovec, Babno Polje in Petrina.

"Za danes in jutri je napovedano sneženje. Vozne razmere bodo slabše kot običajno. Priporočamo, da si za pot vzamete več časa kot običajno. Na Primorskem bo zaradi napovedanega dežja možnost poledice," opozarjajo.

Danes pričakujejo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v Celju, Murski Soboti, Trbovljah in Zagorju. V Hrastniku, Kranju, Ljubljani, Mariboru in Novem mestu bo onesnaženost zmerna, v Kopru in Novi Gorici pa nizka.

Kakšno vreme nas čaka?

Jutri bo oblačno. V notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo, na Primorskem pa rahlo deževalo. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -7 do -3, na Primorskem od 1 do 5 stopinj Celzija.

Otoplitev lahko po podatkih Arsa pričakujemo v petek, nad ničlo pa se bodo dnevne temperature dvignile v nedeljo, ponekod že v soboto.

V soboto bo pretežno oblačno, predvsem na severu in vzhodu se bo prehodno delno zjasnilo. Popoldne se bodo na zahodu spet začele pojavljati rahle padavine. V nedeljo se bo delno razjasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Ledeno jutro v občini Sveti Tomaž. (Foto: Gregor Cvetko)

Podobno mrzlo je bilo januarja lani

V preteklih dneh je bila sicer srednja dnevna temperatura pod -7 stopinj, kar je okoli 10 stopinj manj, kot je povprečje za ta čas, občutek mraza je še stopnjeval severovzhodni veter, na Primorskem pa močna burja, ki je neprekinjeno pihala deset dni zapored.

Podobno mrzlo je bilo nazadnje januarja lani, ob koncu februarja pa nazadnje leta 2005. Dolgoletni nizi uradnih meteoroloških meritev v Sloveniji namreč kažejo, da podobno mrzlo vreme v tem delu leta, ob prehodu iz meteorološke zime v meteorološko pomlad, nastopi nekajkrat na stoletje.

Letošnjo meteorološko zimo je sicer spremljalo precej nestanovitno vreme in nihanje temperatur. Že prvi dan meteorološke zime se je začel z občasnim naletavanjem snega. To za Slovenijo ni bila prva pošiljka snega, do prvega decembra, ki velja za začetek meteorološke zime, je snežilo že dvakrat, in to v novembru.

Sledil je mesec januar, ki je bil v večjem delu Slovenije eden najtoplejših v zadnjih stotih letih. Po podatkih Arsa je bil glede na izmerjene temperature med drugim in četrtim najtoplejšim. Februar pa je zaznamovalo sneženje in ekstremna ohladitev v zadnjih dneh meteorološke zime.