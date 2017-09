Prvi jesenski dan bo s soncem obsijan, a to po ljudskem izročilu pomeni, da bo zima huda

(Foto: iStock)

Z jesenskim enakonočjem se bo danes ob 20.02 začela koledarska jesen, ki bo že prvi dan postregla s povečini sončnim vremenom. To nas bo po napovedih Agencije RS za okolje z jutranjimi temperaturami do osem stopinj Celzija in dnevnimi do okoli 20 stopinj spremljalo do sobote.

Kakšno bo vreme v vaših koncih?

Kaj pravi napoved?

Danes bo večinoma sončno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 12, najvišje od 19 do 23 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo občasno rahlo deževalo.

Kaj pomeni enakonočje in ali je res dan povsem enako dolg kot noč?

Enakonočje je čas, ko se sonce nahaja natančno nad ekvatorjem, kar pomeni, da je nad obzorjem natančno toliko časa kot pod obzorjem. Noč in dan sta tako približno enako dolga. Pojav se pripeti dvakrat letno in sicer okoli 20. marca ob začetku pomladi in ob začetku jeseni.

Naslednji letni čas, zima, pa se bo začel 21. decembra s Sončevim obratom ali zimskim solsticijem, ko bo dan najkrajši, noč pa najdaljša.

Čeprav temu pojavu rečemo enakonočje, pa to še ne pomeni, da sta dan in noč res povsem enako dolga. Letošnji prvi dan koledarske jeseni, ki pade na soboto, bo dolg 12 ur in sedem minut. Zakaj potem vseeno pravimo, da gre za enakonočje? Enakonočje nastopi, ko sončni žarki pravokotno posvetijo na ekvator in obe polovici Zemlje prejmeta povsem enako količino sončne energije. To se bo zgodilo jutri, nato bo Sonce pol leta pravokotno svetilo na območje južno od ekvatorja. Dan je ob enakonočju malenkost daljši zato, ker nekaj minut traja, da Sonce vzide oziroma zaide. Dan pa štejemo od začetka sončnega vzhoda, do konca njegovega zahoda, kar lahko traja nekaj minut. Dan nekoliko podaljša še ukrivljanje sončne svetlobe v atmosferi, ki deluje kot leča. Ko to vse seštejemo, se dan podaljša za sedem minut.

Zemlja kroži okoli svoje osi in okoli Sonca, njena os pa je nagnjena glede na ravnino Sonca za dobrih 23 stopinj. Prav to pa je razlog, da imamo na Zemlji letne čase, če bi bili osi vzporedni, jih ne bi bilo. Po jesenskem enakonočju na severni polobli prehajamo v del leta, ko bomo imeli manj sonca, s tem pa bodo temperaturna nihanja v naših krajih pa bodo precej izrazitejša kot poleti.

Verjamete ljudskim pregovorom?

Kakšno bo vreme v prihodnjih letnih časih, napovedujejo tudi ljudski pregovori, ki se pogosto nanašajo na godove svetnikov. Danes goduje Mavricij, zanj ljudska pregovora pravita: Če na Mavricija sonce zasije, pozimi huda sapa brije; Če je na Mavricija jasno nebo, vetrovi pozimi hudo brijo.

Tako kot ob vsaki menjavi letnih časov Astronomsko-geofizikalni observatorij Golovec tudi danes pripravlja dan odprtih vrat. Obiskovalci si bodo lahko ogledali teleskop Vega in poslušali predavanja na temo astronomije.