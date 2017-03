Prvi koledarski pomladni dan bo sončen, temperature se bodo marsikje povzpele nad 20 stopinj Celzija

Z današnjim enakonočjem se na severni polobli začenja koledarska pomlad. Enakonočje bo pri nas nastopilo okoli 10. ure dopoldne, na prvi pomladni dan pa bo večinoma sončno vreme. Sonce bo ob enakonočju nad obzorjem toliko časa kot pod obzorjem, nato se bodo dnevi daljšali.

"Temperature bodo kar visoke, marsikje tudi okoli ali nad 20 stopinj Celzija," je povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje Jure Cedilnik. Prvi koledarski pomladni dan bo sončen in brez padavin.

(Foto: Thinkstock)

Na prvi spomladanski dan astronomsko geofizikalni observatorij Golovec organizira dan odprtih vrat. V dopoldanskem terminu si bodo observatorij lahko ogledale šolske skupine. Šolarji si bodo ogledali tudi teleskop Vega in opazovali sonce.

Zvečer pa se bodo lahko obiskovalci udeležili predavanj o pomladnem nočnem nebu, zvezdah in galaksijah ter o teleskopu Vega in astrofotografiji. Ogledali si bodo tudi teleskop Vega. Na vrtu observatorija pa bodo obiskovalci lahko z manjšimi teleskopi opazovali nebo.

Kakšno vreme nas čaka?

Jutri bo na vzhodu večinoma sončno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 14 do 19, na vzhodu do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

V sredo bo večinoma oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo, na vzhodu pa bodo tudi krajša sončna obdobja. V četrtek bo na zahodu večinoma oblačno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodni veter.

Zahodno Evropo bo dosegla obširna višinska dolina s hladnim zrakom. Kako hitro in če sploh bo vplivala na vreme pri nas, je še precej negotovo.

Kakšno bo vreme v vašem kraju, si lahko pogledate tukaj.