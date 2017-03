Prvi korak k uresničevanju zelene oaze: obalno cesto med Izolo in Koprom bodo zaprli za promet

Ob 11. uri bodo za promet zaprli obalno cesto med Izolo in Koprom. Avtomobilski in avtobusni promet bosta po novem preusmerjena na hitro cesto skozi predor Markovec, kjer pa vinjeta ne bo več potrebna. Obalni pas bo po novem namenjen predvsem druženju in rekreaciji ter bo predstavljal zeleno oazo med mestoma.