Prvi mož civilne zaščite po Kemisu: Po bitki je lahko biti general

Poveljnik Civilne zaščite in vodja koordinacijske skupine za spremljanje ukrepov po požaru v Kemisu Srečko Šestan (Foto: POP TV)

Po požaru, ki je 15. maja izbruhnil v vrhniškem podjetju za ravnanje s kemičnimi odpadki Kemis, so se vrstili številni očitki, da država nima pripravljenega načrta za tovrstno nesrečo, zato tudi koordiniranje strokovnih služb po požaru in informiranje javnosti ni potekalo gladko. Poveljnik Civilne zaščite in vodja koordinacijske skupine za spremljanje ukrepov po požaru v Kemisu Srečko Šestan ob tem poudarja, da načrt ni neka rešitev, je le postopek na papirju, ki služi temu, da službe in ljudje, ki bi sodelovali v primeru nesreče, poznajo postopke, vedo, kako bodo delali. Predpisuje periodiko izvajanja vaj zaščite in reševanja.

(Foto: Gregor Bovha)

Slovenija res nima državnega načrta, a to področje nikoli ni bilo prepoznano kot tveganje

Vendarle priznava, da Slovenija res nima pripravljenega državnega načrta zaščite in reševanja za primer uhajanja nevarnih snovi v okolje, in to zato, ker to področje nikoli ni bilo prepoznano kot tveganje, ki bi terjalo državno posredovanje. Ima pa država načrt za primer jedrske nesreče. Za ostala področja imajo podjetja ter občine svoje načrte zaščite in reševanja.

Tudi Kemis ima lasten načrt zaščite in reševanja, s katerim je soglašala tudi občina. Vsaka tri leta so imeli širšo vajo z vsemi gasilskimi društvi iz okolice, enkrat letno pa podrobnejše usposabljanje z najbližjim gasilskim društvom iz Sinje Gorice, je opisal Šestan, ki se je po požaru podrobneje seznanil s tem primerom. Kot je pojasnil, je že dan ali dva po požaru tudi obiskal Vrhniko.

Akcija gašenja v Kemisu je po oceni Šestana pokazala, da so gasilci vedeli, kaj in kako. Tudi vodja intervencije z Vrhnike je po besedah Šestana potrdil, da "če ne bi bil v preteklosti večkrat na lokaciji Kemisa, v noči požara ne bi mogel vedeti, kje se kaj nahaja, kaj je treba zaščititi". Med gašenjem požara je bil tam tudi direktor Kemisa Emil Nanut, ki je svetoval pri intervenciji, je naštel Šestan.

Zakaj ni bilo evakuacije prebivalstva? Evakuacija je lahko zelo nevaren ukrep, če ne veš, čemu boš izpostavil ljudi

Posamezniki so bili med drugim kritični, da na večer izbruha požara ni bila odrejena evakuacija prebivalcev Vrhnike. Šestan verjame, da so v vrhniški civilni zaščiti ravnali prav in da bi z razglasitvijo evakuacije povzročili nepotrebno paniko med ljudmi. "Ukrep zadrževanja v zaprtih prostorih je bil ustrezen. Evakuacija je lahko zelo nevaren ukrep, dokler ne veš, kakšni kontaminaciji lahko izpostaviš ljudi, ki jih boš evakuiral. Poleg tega je bila noč. Pomislite, kakšno paniko bi lahko s tem povzročili. Povzročili bi lahko še večjo škodo," je pojasnil.

Priznal pa je, da bi potrebovali boljše obveščanje ljudi o nesreči ter o potrebnih previdnostnih ukrepih, tako da bi lahko ljudje tudi sami poskrbeli za lastno varnost.

Pogorišče na Vrhniki (Foto: Damjan Žibert)

Ni bilo prave službe, ki bi usklajevala delo

Ko so se vključile različne strokovne službe, ki so opravljale meritve, tudi ni bilo ene osebe, ki bi vse te službe in njihovo delo usklajevala. "Ni bilo nikogar, ki bi se prepoznal kot vodja. Prihajale so različne informacije, ki so si včasih celo nasprotovale. To je ljudi begalo. Poleg tega so se pojavili še posamezniki, ki so bili v svojih izjavah 'bolj papeški od papeža', in težava je bila vse večja," je naštel.

"Danes bi tudi vrhniški župan in tamkajšnji poveljnik civilne zaščite morda kako stvar drugače izpeljala," je povedal. Ob tem pa dodal, da so "po bitki vsi generali".

Opozoril je tudi, da se pristojnosti Civilne zaščite nekje končajo in ko nastopi na primer faza odpravljanja posledic, sanacije, pa tudi preverjanja morebitne onesnaženosti, kot v tokratnem primeru, nadzor in koordinacija služb nista več naloga občinske civilne zaščite. "To morajo voditi tisti, ki so za to usposobljeni. Monitoringa okolja ne moreta koordinirati poveljnik občinske civilne zaščite ali župan. Nimata ne znanj ne kompetenc," je poudaril.

Šestana je v torek ministrica za obrambo Andreja Katič ustno imenovala za koordinatorja ukrepov po požaru v Kemisu, a ne v vlogi poveljnika civilne zaščite, pač pa kot svojega svetovalca. Kot je pojasnil, zdaj hiti z oblikovanjem koordinacijske skupine, ki bo do konca nadzorovala zadevo. Šestan pričakuje, da bo vlada tej skupini podelila tudi uraden mandat za delo, ki jih čaka.

Vlada je po pojasnilih Šestana sicer že sprejela sklep o oblikovanju medresorske delovne skupine, ki bo med drugim pripravila nek nabor standardnih postopkov, po katerem se bodo službe v prihodnje ravnale, če bi se še kdaj zgodila kaka nesreča.

"Upam, da bo zagotovilo, da bodo takrat stvari tekle drugače kot so tokrat, ko je šum v komunikaciji povzročil strah in nelagodje," je priznal. Ob tem je spomnil, da je država po nesreči v Ortneku leta 1998, ko je prišlo do izlitja nafte v podtalnico, z dogovorom uredila usklajevanje različnih resorjev. A so kasneje nekateri odstopili od tega dogovora.

(Foto: Damjan Žibert)

Ob žledu ni bilo težav z uskajevanjem služb, Kemis je bil drugačna zgodba

Na vprašanje, v čem so bile poplave ali pa žled drugačni od tokratnega požara v Kemisu, da tedaj ni bilo težav v usklajevanju služb ali obveščanju javnosti, je Šestan odgovoril, da v vidnih posledicah. "Posledice žleda so bile vidne - podrta drevesa, pretrgani električni kabli. Tu pa vse posledice še niso prepoznane. Razlika je tudi ta, da smo akcije reševanja ob žledu vodili v strukturah Civilne zaščite, kjer imamo precejšnje izkušnje s takimi situacijami," je razložil.

A tudi ob takratnih intervencijah so se srečevali s pripombami, da so na kaj pozabili. "Recimo na osebe, ki so doma priključene na respiratorje, smo se spomnili slučajno in šli nato ugotavljati, koliko je takih oseb v Sloveniji in smo jim priskrbeli agregate," je navedel kot primer.

Šestan sicer organiziranost in način dela slovenskega sistema zaščite in reševanja ocenjuje kot dobro, zgledno. Sinergija med prostovoljstvom in poklicnimi strukturami je po njegovih besedah "unikum v svetu", ki deluje.

Kot dobro je izpostavil številčnost pripadnikov, samo operativnih gasilcev je kar 47.000. Ti so tudi ustrezno opremljeni za naloge zaščite in reševanja. Izpostavil pa je, da zadnja tri leta v dodatna usposabljanja s področja zaščite in reševanja vključujejo tudi vojake.