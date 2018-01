Prva novorojenčka v novem letu dečka - na svet sta prijokala minuto čez polnoč v Ljubljani in Trbovljah

Prva novorojenčka v novem letu v slovenskih porodnišnicah sta se rodila minuto čez polnoč, in sicer sta to dečka v Ljubljani in Trbovljah. Deset minut za njima se je v ljubljanski porodnišnici rodila tudi prva deklica letos. V Ljubljani se je danes rodilo že sedem otrok.

"Sicer smo imeli na silvestrovo 14 porodov, od tega pet dečkov in devet deklic. V letu 2017 pa smo imeli v ljubljanski porodnišnici skupaj 5928 porodov, od tega kar 173 parov dvojčkov, enkrat pa so se nam rodili tudi trojčki," je zjutraj povedal Uroš Višić iz UKC Ljubljana.

Pestro tudi v drugi slovenskih porodnišnicah

Na prvi dan novega leta so do okoli 9. ure mamice rodile še v porodnišnicah v Celju, Brežicah in Postojni, vse so povile dečke. V Kranju pa je mamica dečka ob 6.20 rodila doma. V drugih porodnišnicah po Sloveniji so prve novorojenčke v letošnjem letu sredi dopoldneva še pričakovali.

V celjski porodnišnici se je prvi deček rodil ob 4.59, prav tako je deček prvi novorojenček v letošnjem letu v brežiški porodnišnici. Rodil se je ob 1.04. Tudi v Postojni so na svet kor prvega letos pospremili dečka, na svet je privekal ob 1.39.

Porodnišnico na Jesenicah, kjer na rojstvo prvega otroka letos še čakajo, bo danes obiskal predsednik republike Borut Pahor. V mariborskih porodnišnici pa se bo mudil predsednik vlade Miro Cerar, ki bo obiskal tudi urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

Prvi novorojenček je bil rojen v Ljubljani nekaj minut čez polnoč. (Foto: iStock)

V novem letu ne bo več varčevanja pri otroških dodatkih ter več očetovskega dopusta

Leto 2018 prinaša več novosti na področju družine. Otroški dodatek v 7. in 8. dohodkovnem razredu, ki ga je varčevalni zakon iz leta 2012 ukinil, bo znova izplačan. Tako varčevanja pri otroških dodatkih ne bo več. Plačani očetovski dopust pa bo obsegal 30 dni.

V letošnjem letu bodo otroški dodatek spet lahko prejemale tudi družine, v katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 1020 evrov neto, navajajo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V 7. dohodkovni razred sodita starša, ki skupaj zaslužita neto med 2637 in 3379 evri, v 8. pa starša, ki skupaj zaslužita neto med 3379 in 4079 evri.

Tudi pomoč ob rojstvu otroka bo znova univerzalna pravica, tako da bodo do 280 evrov upravičeni starši novorojenčkov ne glede na materialni položaj družine. Ta rešitev sicer še ni sprejeta v državnem zboru, vendar bo izplačilo po navedbah ministrstva zagotovljeno.

V letu 2018 bodo imeli očetje na voljo 30 dni plačanega očetovskega dopusta, kar je pet dni več kot lani in deset več kot leta 2016. Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od danes ima pravico še do 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca otrokovega prvega razreda osnovne šole. To velja za vse očete novorojenčkov, ki bodo prvič uveljavljali pravico do očetovskega dopusta in vložili vlogo v novem letu.

Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izrabili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do petih plačanih dni oziroma v letu 2017 do desetih plačanih dni. Če so jih že izrabili, bodo imeli možnost izrabiti še deset oziroma pet dni. Če pa teh deset oziroma pet plačanih dni še niso izrabili, bodo lahko izrabili 15 dni v strnjenem nizu.

Za očete z otrokom, ki je starejši od treh let, pa ta ureditev ne velja. Pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačanega, namreč ne morejo več uveljavljati.