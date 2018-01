Rok Snežič je za našo televizijo spregovoril o svojem poslovanju

Po skoraj tednu dni poročanj o domnevno spornem posojilu SDS in sumljivih povezavah posojilodajalke Dijane Đuđić se je za našo televizijo odzval domnevni posrednik Rok Snežič.

Potem ko smo poročali, da bi moral kot tujec ob poslovanju v Bosni in Hercegovini dostaviti potrdilo o nekaznovanosti, zdaj sam pravi, da to zanj – kot lastnika podjetja – ne velja, ker da je takšna zakonodaja Republike Srbske.

Rok Snežič pravi, da dobro pozna zakonodajo Republike Srbske. (Foto: POP TV)

"Glede na to, da imam marca zagovor doktorata na Pravni fakulteti v Banjaluki, pa bi skoraj moral poznati zakonodajo Republike Srbske," je zapisal v sporočilu novinarki Ireni Jovevi, ki se mudi v Banjaluki.

Snežič torej trdi, da pri podjetjih v Banjaluki pravnomočno ne sme biti obsojen direktor. On pa ni direktor, pač pa lastnik, med drugim denimo kluba Capo. Zapisal je tudi, da so slovenski organi v BIH že avgusta bosanskim poslali depešo zanj, da se preveri njegovo premoženje in poslovanje. In tudi ve, kakšen odgovor so dobili nazaj. A nam ga ni zaupal.

Več v tem trenutku ni želel povedati, a to se utegne še spremeniti. Zanj imamo kar precej vprašanj, ne le o njegovih poslih, ampak tudi povezavah z njegovo vsaj znanko Dijano Đuđić in seveda njegovim bivšim cimrom na Dobu, Janezom Janšo.