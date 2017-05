Bi morala kaj reči tudi požarna inšpekcija? Nekateri tovrstni obrati imajo sisteme za avtomatsko gašenje s peno

(Foto: POP TV)

Z okoljskimi vplivi nedavnega požara v podjetju Kemis se bo danes na izredni seji seznanil tudi vrhniški občinski svet. Predstavniki državnih in lokalnih služb bodo svetnikom pojasnili rezultate vzorčenja zraka, vode in tal ter hrane in krme. Predvsem želijo svetniki od pristojnih slišati, ali in koliko je požar vplival na okolje in zdravje ljudi.

Pričakovati je, da se bo na seji - sklical jo je župan Stojan Jakin - v marsičem ponovila razprava s srečanja občanov Vrhnike s predstavniki pristojnih služb, ki je bilo prav tako na pobudo župana v petek. Iz občinstva je bilo najpogosteje slišati očitek, da je vzorčenje zajelo območje, ki ni bilo najbolj pod udarom dima s požarišča.

Zadnja priporočila okoliškim prebivalcem s strani NIJZ

Državi in stroki so občani očitali, da rezultati vzorčenja prihajajo z zamudo in da so še vedno nepopolni. Slišati je bilo pozive, naj vzorčenje zraka, vode in tal ter hrane in krme opravi ena od uglednih tujih ustanov. Zahtevo so utemeljili z besedami, da se država in domača stroka ne zavedata, da je požar v Kemisu povzročil ekološko katastrofo.

Občani so na srečanju brez izjeme znova zahtevali, naj se Kemisu prepove obratovanje na zdajšnji lokaciji. Glasne kritike so letele tudi na vodstvo vrhniške občine na čelu z županom. Zahtevali so, naj se pokliče na odgovornost tiste, ki bi morali na državni in lokalni ravni poskrbeti za koordinacijo zaščitnih ukrepov, a tega niso naredili.

Bi znali pravilno ukrepati ob večjih požarih?

Danes naj bi Kemis prejel tudi pisno prepoved obratovanja

Inšpekcija za okolje in naravo je v petek Kemisu izdala ustno odločbo, s katero so mu do odprave posledic požara prepovedali zbiranje odpadkov. Najpozneje danes bo prišla tudi pisna prepoved. Kemis pa ima še vedno dovoljenje za izvoz odpadkov oz. mu je bilo celo odrejeno, da mora v okviru sanacije poskrbeti za že sprejete odpadke.

Bi morala svoje opraviti tudi požarna inšpekcija?

Prvi mož inšpekcije Vladimir Kaiser je včeraj na posebni tiskovni konferenci ocenil, da bi v konkretnem primeru morale kaj reči tudi druge pristojne službe, zlasti požarna inšpekcija. Nekateri drugi obrati v Sloveniji, ki se ukvarjajo z nevarnimi odpadki, imajo namreč nameščen sistem za avtomatsko gašenje požara s peno. "Če bi ga tukaj imeli, verjetno danes dogodka ne bi obravnavali," je dejal in napovedal izredno akcijo nadzora tovrstnih podjetij.

(Foto: POP TV)

Direktor Kemisa odgovarjal upravi Gorenja

Direktor Kemisa Emil Nanut je na včerajšnji seji uprave Gorenja, ki je lastnik podjetja, poročal o stanju in sanacijskih ukrepih. "Gorenje, ki lastniško obvladuje družbo Kemis, pozorno spremlja dogajanja po nesreči v Kemisu in vodstvu Kemisa, ki v skladu s pristojnostmi in odgovornostmi vodi sanacijo posledic požara, nudi strokovno in organizacijsko pomoč," so sporočili iz Gorenja.

Po njihovih navedbah jim je Nanut zatrdil, da od izdaje ustne odločbe zaradi neizpolnjevanja pogojev za delovanje, kar je posledica požara, družba Kemis ni izvajala nobenih dejavnosti, razen dejavnosti, povezanih s sanacijo posledic požara. To je v ustni odločbi inšpekcija za okolje tudi izrecno dovolila.

(Foto: POP TV)

Gorenje je vodstvu Kemisa naložilo, da tudi vnaprej ustno odločbo dosledno spoštuje, hkrati pa aktivno sodeluje z vsemi pristojnimi institucijami pri preučevanju vzrokov in posledic dogodka ter še naprej odprto komunicira z vsemi deležniki.

V vrhniškem Kemisu so po navedbah vodstva na dan požara, 15. maja, skladiščili 1402 toni odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih. Od nevarnih odpadkov jih je zgorelo, ali pa jih je ogenj oplazil, dobrih 456 ton. Med drugim so imeli v Kemisu skladiščeno tudi eno tono pesticidov.

Sicer bo kolegij predsednika državnega zbora danes določil datum izredne seje, na kateri bodo poslanci obravnavali predlog priporočila vladi glede okoljskih posledic požara v Kemisu. Zahtevo za sklic seje so podpisali poslanci iz SDS in skupine nepovezanih poslancev ter poslanca Andrej Čuš (Nep) in Roberto Battelli (poslanec italijanske manjšine). Seja bo najverjetneje 9. junija.