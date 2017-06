Prvi poletni dan v znamenju prvega vročinskega vala, pa tudi vročinskih neviht

Začelo se je astronomsko poletje in prvi vročinski val. (Foto: iStock)

Ob 6.25 je po srednjeevropskem poletnem času nastopil Sončev obrat ali poletni solsticij, kar velja za začetek astronomskega poletja. Na prvi poletni dan je dan najdaljši, trajal bo namreč 15 ur in 49 minut. Letos ga zaznamuje prvi vročinski val, saj so nas zajele visoke temperature, ki bodo dosegle tudi 35 stopinj Celzija.

Vročino bodo prekinile vročinske nevihte

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bodo posamezne plohe in nevihte ponekod ob meji s Hrvaško, predvsem popoldne pa bodo nastale krajevne vročinske nevihte. Manj verjetne bodo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 oziroma 35 stopinj Celzija.

Sončno in vroče bo tudi jutri. Popoldne bo nastalo nekaj vročinskih neviht, ki bodo na Primorskem manj verjetne. Čez dan bo ponekod pihal južni do zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj C.

V petek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, popoldne bodo krajevne vročinske nevihte. Manj verjetne bodo na Primorskem. Pihal bo zahodni veter. Tudi v soboto bo sončno in vroče, popoldanske nevihte bodo malo verjetne.

Letošnji prvi vročinski val bi lahko trajal več kot teden dni

Zadnja poletja so značilna po tem, da temperature dosegajo 35 stopinj Celzija ali več. Poleti leta 2013, ki je bilo zelo vroče, je bilo v Ljubljani takšnih dni 11. Rekordno sicer še vedno ostaja poletje 2003, ko so v Ljubljani zabeležili 52 vročih dni.

Poskrbite, da tudi vašim štirinožnim prijateljem ne bo vroče. (Foto: iStock)

Meteorolog na Agenciji RS za okolje Andrej Pečenko je pojasnil, da so bili vročinski valovi v minulih poletjih še kar kratki in izraziti, letošnji prvi tak val pa bo trajal lahko več kot teden dni. Zdaj je sonce najvišje in najmočnejše, zato je vročinski val toliko bolj izrazit. Po njegovih besedah je sicer težko z zanesljivostjo napovedati, vendar nas v tem poletju verjetno čaka še nekaj vročinskih valov. Zaradi pregretega ozračja so vročinski valovi možni tudi v drugi polovici avgusta.

Letos je vreme v tem času po besedah Pečenka nekaj posebnega, saj je vročina prišla kar hitro, večjih količin padavin pa že dolgo ni bilo, zato je precej sušno. Vročina z visokimi temperaturami se bo po njegovih besedah še stopnjevala. Glede na že pregreto ozračje je, kot pravi, verjetno, da bo letošnje poletje dolgo in nadpovprečno vroče. Zato bo priporočljivo si poiskati osvežitev.

Temperatura vode na slovenski obali je 24 stopinj Celzija in se bo po napovedih Pečenka že v naslednjih vročih dneh hitro zvišala na 25 stopinj in več. V gorah, kjer snega ni več, bo vreme tudi precej jasno, temperature pa kar visoke, na Kredarici celo nad 10 stopinj Celzija. Obiskovalce pa bo lahko občasno osvežil severozahodni do zahodni veter ali kakšna vročinska nevihta, je še dejal Pečenko.

Od koledarskega poletja se bomo poslovili 22. septembra ob 22.02.