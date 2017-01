FOTO in VIDEO: Voznik potnikom, ko avtobus zdrsne zaradi snega: Hitro ven!

V večjem delu Slovenije sneži, promet pa je oviran in upočasnjen. Na Darsu voznike opozarjajo, naj poskrbijo za dovolj varnostne razdalje, na pot pa naj se odpravijo dovolj zgodaj in z zimsko opremo.

Potem ko je lani začel veljati nov pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, na ministrstvu za infrastrukturo zagotavljajo, da ta v ničemer ni poslabšal izvajanja zimske službe. Člen, ki govori o tem, se namreč po pojasnilih ministrstva ni spreminjal in izvajanje zimske službe ostaja na enaki ravni kot vsa leta doslej. Upravljavec cest sam odloči, kdaj bo začel posipavati oz. plužiti. Pri snegu to pomeni najpozneje takrat, ko je višina snega do največ 10 centimetrov za avtoceste, hitre ceste in državne ceste, kjer je povprečni letni dnevni promet več kot 4000 vozil, in do 15 centimetrov za ostale državne ceste.

Težave v prometu so možne predvsem na klancih, kjer ob močnejšem sneženju pogosto prihaja do zdrsov slabše opremljenih vozil. V takem primeru naj vozniki tovornih vozil na avtocesti pričakujejo tudi izločanje.

Dars ob tem voznikom še svetuje, naj imajo v avtu dovolj goriva in toplih oblačil. Vozniki naj poskrbijo tudi za varen prevoz prtljage, Dars je namreč v zadnjih dneh na avtocestah našel kar nekaj izgubljenih predmetov kot so npr. smuči in kolesa.

Največ padavin bo na Obali

Dopoldne je zapihal severovzhodni veter, zaradi katerega se je meja sneženja postopoma spuščala od severa proti jugu. Sneži že tudi ob Obali.

Največ padavin bo čez ves dan padlo prav na Obali. Snega pa bo največ zapadlo po drugih delih države: "V povprečju lahko rečemo, da bo zapadlo od 10 do 20 centimetriov, lokalno pa lahko zapade tudi do 30 centimetrov snega. Sneg bo padal dokaj enakomerno po vsej državi, nekoliko več ga bo le v višje ležečih krajih, nad 800 metrov nadmorske višine," nam je povedal Ravnik.

Arso poroča, da je v Julijskih Alpah do danes zjutraj zapadlo od deset do okoli 40 centimetrov snega, ki ga je veter močno spihal. Drugod v gorah je bilo snega malo, se pa zaradi novozapadlega snega nevarnost pred snežnimi plazovi hitro povečuje.

Na primorski avtocesti zdrsnilo več tovornih vozil

Tudi primorsko avtocesto je popoldne pobelil sneg. Zaradi snega, ki se hitro oprijemlje cestišča, je tudi tam precej težav. Pot se je podaljšala za več ur, tako so denimo naši bralci za pot od Ljubljane do Godoviča potrebovali kar štiri ure.

Okoli 18. ure so primorsko avtocesto med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra zaradi zdrsov več tovornih vozil znova zaprli, nastal je tudi zastoj. Cesto so znova odprli čez približno dve uri.

Primorska avtocesta je zaprta tudi med priključkoma Senožeče in Razdrto v smeri Ljubljane zaradi zdrsa tovornega vozila.

Tudi hitra cesta Nova Gorica – Razdrto je zaprta v smeri Razdrtega med priključkom Vipava in CP Nanos v smeri Razdrtega zaradi zdrsa tovornega vozila.

Pred počivališčem Ravbarkomanda pa v smeri Ljubljane promet poteka samo po enem pasu. Nastal je tudi daljši zastoj.

Že prej, okoli 16. ure, so primorsko avtocesto na istem odseku v smeri Kopra zaprli zaradi zdrsov več tovornih vozil. Med današnjo intervencijo gasilcev, ki so gasili goreče tovorno vozilo, je namreč stoječi promet na primorski avtocesti zajelo sneženje. Ko so sprostili pas za vožnjo, je nekaj tovornih vozil med speljevanjem zdrsnilo, zato so avtocesto znova za nekaj časa zaprli. Pri zdrsu vozil se ni nihče poškodoval, so povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Na primorski avtocesti zdrsnilo več vozil med priključkoma Vrhnika in Logatec. (Foto: Promet.si)

Pred priključkom Brezovica v smeri Kopra je bil zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas.

Stanje na priključku Brezovica. (Foto: Promet.si)

Zaradi zimskih razmer se izločajo priklopniki in polpriklopniki:

- na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne v smeri Ljubljane;

- na primorski avtocesti pred počivališčem Povir v smeri Gabrka;

- na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika v smeri Kopra;

- na hitri cesti Nova Gorica - Razdrto pred CP Bazara v smeri Razdrtega;

- na vzhodni mariborski obvoznici med priključkoma Zrkovci in Rogoza v smeri Ljubljane.

Na Koroškem zaradi snežnih razmer precej težav na cestah

Na Koroškem vremenske razmere že ves dan povzročajo težave na cestah, ob tem da so na terenu vse razpoložljive enote zimske službe.

Dopoldne je na Koroškem deževalo, ponekod je padal ledeni dež, zaradi česar je bila na nekaterih cestnih odsekih kljub posipavanju zimskih služb poledica. Okoli poldneva je začelo snežiti in trenutno močno sneži, na cestah sta sneg in snežna brozga.

Kot je povedal vodja baze podjetja VOC Celje v Otiškem Vrhu Aleksander Celan, so ekipe vseskozi na terenu ter plužijo in posipavajo, a delo na nekaterih odsekih ovirajo tovornjaki, ki se ne izločajo pravočasno iz prometa. Tako trenutno skupaj s policisti rešujejo razmere na Mislinjskem klancu, kjer je nastal zastoj.

V bližini Mislinje sta zdrsnila dva avtobusa.

Na Mislinjskem klancu na cesti Velenje–Slovenj Gradec je promet oviran, ker je obtičalo več tovornih vozil. Nastajajo zastoji, je sporočila Milena Trbulin iz PU Celje.

Med drugim sta okoli 16. ure na cesti Mislinja-Slovenj Gradec pri odcepu za Graško goro s cestišča zdrsnila dva avtobusa. Poškodovanih ni bilo, prav tako naj ne bi bilo večje škode, so pojasnili na Policijski upravi Celje.

Po naših informacijah ljudje pred mislinjskim klancem v koloni čakajo tudi več tri ure.

Ceste na Koroškem so povsem zasnežene. (Foto: Jan Krušnik)

Kljub temu, da so na terenu vse razpoložljive enote zimske službe, je precej težav v prometu. (Foto: Jan Krušnik)

Zaradi snežnih razmer v bližini Mislinje zdrsnila dva avtobusa. (Foto: Jan Krušnik)

Zgodilo se je tudi nekaj prometnih nesreč. Dopoldne sta v Podklancu v občini Dravograd trčili dve osebni vozili, v nesreči pa sta se dve osebi poškodovali. Ena od njiju je bila po podatkih Policijske uprave (PU) Celje huje poškodovana.

Na območju Zgornje Vižinge sta popoldne na cesti obtičali osebno in tovorno vozilo, zaradi česar je bil promet med Muto in Radljami ob Dravi dlje časa oviran. Prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila, se je zgodila na Kovtrovem mostu v Dravogradu. Prav tako so policisti obravnavali nesrečo na Ravnah.

Okoli 15. ure je zaradi obilnega sneženja promet obstal v Starem trgu na območju slovenjgraške občine. Posredovali so dežurni delavci podjetja VOC Celje, ki so z mehanizacijo očistili cestišče. V Vuzenici pa se je zaradi teže snega ob železniški progi podrlo več lesenih drogov, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na Celjskem več zdrsov vozil

Tudi na Celjskem močno sneži. Na celotnem območju so ceste zasnežene. Na območju celotne PU Celje so obravnavali več prometnih nesreč z materialno škodo in več zdrsov vozil.

Na cesti Arja vas – Velenje – Slovenj Gradec je zaradi več zdrsov tovornih vozil in prometne nesreče promet močno oviran, nastal je daljši zastoj v obe smeri.

Voznike zato znova opozarjajo, naj vozijo zelo previdno, počasneje kot običajno in z večjo varnostno razdaljo. Izogibajo naj se sunkovitim manevrom in prehitevanjem. Če ni nujno, naj se na pot ne odpravljajo.

Snežne razmere na štajerski avtocesti okoli 15. ure. (Foto: 24ur.com)

Drevesa, ki so padla na cestišče so ovirala promet na cestah Polana – Mežica, Žalec – Vrbje, Muta – Radlje in na Halerjevem hribu na območju Šmarja pri Jelšah. V Radljah ob Dravi je na cesto padla večja skala. Na vseh omenjenih cestah je promet do odstranitve potekal izmenično enosmerno.

V Mariboru obravnavali več prometnih nesreč



Prometne razmere na podravskih cestah so se zaradi obilnih snežnih padavin v zadnjih urah zelo poslabšale. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili obveščeni o vsaj desetih prometnih nesrečah, čeprav se jih je dejansko zgodilo še precej več. Največ težav je zaradi zaprtja mejnega prehoda Gruškovje za tovornjake.

Promet je oviran zaradi prometnih nesreč in zdrsov med cestninsko postajo Prepolje in počivališčem Dravsko Polje v smeri Ptuja na podravski avtocesti ter na pomurski avtocesti med priključkoma Sv. Trojica in Vučja vas v smeri Murske Sobote, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas.

Dež je spral sol, sneg pa je začel zmrzovati

Kot je povedal vodja vzdrževanja državnih cest na mariborskem območju Slavko Bračko, so na terenu z vsemi razpoložljivimi ljudmi in mehanizacijo, vse ceste pa so trenutno prevozne z zimsko opremo. Zapadlo je okoli 20 centimetrov snega, v višjih legah tudi do 30 centimetrov, trenutno pa ceste tako plužijo kot posipavajo.

Največ težav in zastojev je bilo po njegovih besedah zaradi zelo zahtevnih razmer, potem ko je po njihovem posipavanju cest najprej zapadel dež, ki je spral sol, nato pa je sneg začel zmrzovati takoj, ko je padel na vozišče. Do težav v prometu je prihajalo predvsem zaradi dejstva, da nekateri udeleženci v prometu ne upoštevajo voznih razmer in jih je očitno hitra sprememba vremena presenetila.

Na ptujskem območju do največ težav prihaja na poti proti Gruškovju, kjer je še zelo malo možnosti za izločanje tovornih vozil. V Spodnjem Podravju je zapadlo deset in več centimetrov snega. Kot je povedal Dušan Sagadin iz Cestnega podjetja Ptuj, že vso popoldne posipavajo in plužijo ceste, razen posameznih zdrsov pa večjih posebnosti na cestah ni opaziti.

Na Gorenjskem ceste zelo spolzke

S PU Kranj so sporočili, da so ponekod na Gorenjskem ceste zelo spolzke, zaradi kombinacije padavin in nizkih temperatur pa ponekod tudi poledenele ali zaledenele‎. "Zato naj vozniki vozijo zelo previdno, počasneje kot običajno, na večji varnostni razdalji, izogibajo naj se sunkovitim manevrom in prehitevanjem, pred in v ovinkih naj zmanjšajo hitrost in pazijo pri vožnji po klancih navdol. Zelo spolzko je lahko tudi na pločnikih, kar naj upoštevajo pešci," je zapisal tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

Na urgentnem bloku v UKC Ljubljana so zaradi vremenskih razmer, ko so površine poledenele, samo dopoldne sprejeli že 140 poškodovancev.

Previdno na cestah, ki so poledenele! (Foto: Thinkstock)

Zaradi poledice in zdrsov zaprli več cest

Prometnoinformacijski center obvešča, da je na mejnih prehodih Babno Polje in Petrina prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 tone.

Mejni prehod Gruškovje je zaprt za tovorna vozila na hrvaški strani zaradi zimskih razmer. Tovorna vozila namenjena proti MP se izločajo na počivališče Dravsko Polje.

Na mejnem prehodu Petišovci je prepovedan promet za vsa tovorna vozila zaradi zimskih razmer na hrvaški strani. Na regionalnih cestah Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič in Sp. Idrija - Godovič je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Na cestah čez prelaze Ljubelj, Korensko Sedlo, Jezersko ter Radeljski prelaz je obvezna uporaba verig. Na cesti Zatrnik - Pokljuka je obvezna uporaba verig.

Zaradi poledice in številnih zdrsov vozil je po državi zaprtih več cest. Podrobnejše podatke o tem in trenutnih razmerah v prometu si lahko preberete tukaj.

Na zahodu in jugu nevarnost razlivanja meteornih voda

Zaradi padavin predvsem na zahodu in jugu država obstaja velika verjetnost razlivanja meteornih voda, še opozarjajo meteorologi. Zjutraj bodo temperature od minus dve do štiri, ob morju sedem stopinj Celzija, popoldne pa od minus tri do dve, ob morju do devet stopinj Celzija, piše Arso.

Snežna odeja po državi različno debela

Po večjem delu države trenutno sneži. Višina snežne odeje v prestolnici je bila ob 17. uri slabe tri centimetre in pol, popolnoma drugače pa je v gorah. Vogel trenutno namreč prekriva 61 centimetrov snega, kažejo informativni podatki samodejnih merilnih postaj agencije za okolje.

Obilno snežnje povzroča težave na zagrebškem letališču, kjer so dva leta – iz Bruslja in Pariza – preusmerili na ljubljansko letališče.

Po omenjenih podatkih je imelo mariborsko Letališče Edvarda Rusjana ob 17. uri slaba dva centimetra snega, brniško Jožeta Pučnika pa pol centimetra več. Že na Vrhniki pa so jih namerili šest centimetrov, v Logatcu pet, v Postojni pa tri. V Novem mestu so jih namerili sedem, centimeter manj pa v Murski Soboti.

V Slovenskih Konjicah je bila glede na samodejne podatke okoli desetcentimetrska snežna odeja, v Jeruzalemu 14-centimetrska, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa kar 18-centimetrska. Še več, 22 centimetrov naj bi po omenjenih podatkih imeli v Mežici.

Še bolj bogati so s snegom v hribih in gorah. Blegoš ga ima 28 centimetrov, Rogla 32, Pavličevo sedlo 37, Krvavec še centimeter več, Vršič 53 in Predel 46.

Sneženje bo ponoči postopno ponehalo

Ponoči bo sneženje slabelo in postopno ponehalo, najkasneje na jugu in vzhodu države, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Vikend suh, nato pa spet sneženje

Za vikend pričakujemo suho in delno jasno vreme. V soboto zjutraj bo do –5 stopinj Celzija, čez dan okoli ničle, nedeljsko jutro bo spet hladnejše, do –10 stopinj Celzija. "Ponedeljek pa bo znova prehoden dan, ko se bo od juga in vzhoda postopno pooblačilo, začele se bodo padavine. Občasno sneženje pričakujemo vse do petka," nam je še povedal dežurni prognostik.

